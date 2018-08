La posible llegada de Uber divide a los concejales

El concejal de Cambiemos, Francisco Sánchez, fue el primero en opinar acerca del servicio, que permite conectar a choferes con pasajeros a través de una aplicación de celular. En mayo, dialogó con LM Neuquén y aseguró que el Deliberante tiene que dar el debate respecto a las nuevas formas de transporte que se están dando en todo el mundo.

Sin embargo, insistió en la importancia de establecer regulaciones para evitar que el nuevo servicio choque con otros que ya están funcionando en la ciudad. “Creo que no hay que cerrarse, ni a esto ni a otras formas, pero hay que pensar una forma de regularlo”, indicó el edil.

Al debate se sumaron también otros bloques. El presidente del bloque del MPN, Alejandro Nicola, prefirió no opinar sobre la llegada del servicio y adujo que el proyecto no llegó formalmente a las comisiones, por lo que aún no fue debatido por los ediles.

No obstante, se mostró a favor de la mejora integral de todos los servicios de transporte público, que lograrían reducir la superpoblación de autos particulares, las largas esperas en los semáforos y los embotellamientos.

Marcelo Zúñiga (UC) se mostró en contra de la propuesta. “Es una flexibilización total de las normas laborales que nos retrotrae al momento previo a la ley de contrato de trabajo”, expresó el edil.