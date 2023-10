La Mañana Fede Bal La queja sin filtros de Fede Bal contra Mar del Plata: "No quiero que me roben"

Fede Bal hará temporada de verano en Mar del Plata, con la obra Kinky Boots. Fede Bal se quejó en Poco Correctos de los precios de los alquileres en Mar del Plata. Este año Fede Bal llevará sus famosas fiestas de la temporada a los paradores playeros.

Fede Bal está planificando la próxima temporada de teatro en Mar del Plata, donde protagonizará Kinky Boots, se quejó sin filtros por la fortuna que le pidieron en Mar del Plata para alquilar una casa con pileta por la temporada completa de verano.

“Alquilé por primera vez un departamento muy chiquito a cinco cuadras del teatro. ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida me enojé: no quiero que me roben más la plata”, explicó en diálogo con Poco Correctos, programa de El Trece conducido por el Pollo Álvarez, Leandro Chino Leunis, María Belén Ludueña y Estefi Berardi.

“Es una locura, estamos yendo a trabajar a Mar del Plata y los números que me pasaban por las casas realmente no los podía creer, ¡no tienen idea los números que me han pasado!”, denunció Fede y luego aportó más detalles: “Era una casa con un parquecito, una pileta, dos o tres cuartos, no más, no estoy hablando de una mansión”.