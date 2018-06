Aunque suele mantener un perfil bajo, Mariana apareció en la presentación del libro "Separada a los cincuenta" de la Editorial Dunken. Con ese particular título de la publicación, los periodistas aprovecharon para preguntarle si ella también estaba divorciada.

"No hablo nada, no digo nada", contestó Mariana, entre risas. "Yo no presento el libro. Yo te puedo hacer una biblioteca", agregó con tono irónico. Aunque al principio estaba de buen humor, se enojó porque le seguían consultando sobre su relación con el padre de sus hijos y si estaba en bancarrota.

Yo vine a una presentación de un libro. Ustedes tienen que respetar a la persona (la escritora) y tienen que respetarme a mí. O sea, ¡todos son unos maleducados!", dijo furiosa, a la salida de la presentación.

