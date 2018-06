Jimena Barón está de turno

El polémico periodista aseguró que la ex de Juan Martín del Potro canta “muy mal” y, para empeorar la cosa, agregó que no le parecía una mujer “muy linda”. “Me parece una grasada. Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. Y no tiene un lomazo... Escúchame una cosa, el photoshop que tiene esa foto es impresionante”, lanzó Feinmann, de un modo despiadado, en el programa radial que realiza junto a Luis Novaresio en Radio La Red.

Como si fuera poco, y ante el comentario de Novaresio en el que aseguró que le gustaría invitarla al ciclo que comparten, el conductor añadió que si eso ocurriera le diría frente a frente lo mal que canta. “Si vos querés que le diga a Jimena Barón, en su cara, que canta horrible, con todo gusto la podés invitar. Ahora se hace la cantante. No me gusta el curro”, sentenció.

Desafortunadamente, este enfrentamiento derivó en otro con Ángel de Brito. Es que un notero de Los ángeles de la mañana le preguntó a Jimena qué opinaba de los dichos de Feinmann y la actriz y cantante acusó al programa de hacer novedad este tipo de comentarios. “No sabía que había dicho esto, pero siempre están ustedes que se encargan de decirnos cosas feas en los eventos. Les agradezco. Las cosas feas no hace falta reproducirlas y así el mundo va a ser un poquito más copado”, lanzó.

La respuesta no le gustó para nada al anfitrión del magazine de El Trece, quien no dudó en sacar viejos trapitos al sol para hacer quedar mal a Barón. “Dice ‘Ay, ustedes me vienen a preguntar cosas feas a los eventos’. ¿Qué querés, que te preguntemos por el flequillo? Vino acá a mendigar a lo de Mariana (Fabbiani) por su separación de Daniel Osvaldo… Vino y contó las peores cosas. ¡Saquémonos las caretas! Cuando te sirve lo mediático, venís y tirás mierda para todos lados, y después te hacés la canchera. Por eso nunca va a ser Lali Espósito, porque Lali es más viva... Ella tuvo que suspender shows porque no vendía”, disparó el conductor.

La cosa no quedó ahí y De Brito recordó el momento en el que la cantante presentó su single “La tonta” en Showmatch, programa en el que él es jurado. “Lo que hace es infantil. Hoy estoy lengua suelta, recuerdo que su canción ‘La tonta’, que la presentó en Showmatch y decíamos con alguien que tenía sentado al lado –por Pampita– que se había venido disfrazada de Floricienta”.