"No podemos hablar de que haya turismo todavía y es difícil que lo haya hasta que abran las rutas para recibir gente; la demanda de hotelería habilitada en este momento es nula, no existe", remarcó Agustín Roca, titular de la cámara turística de San Martín de los Andes.

Comentó que, pese a la reactivación de los centros de esquí, los visitantes de la microrregión van y vuelven en el día o se quedan en la casa de un conocido. Agregó que también les juegan en contra los alquileres informales. "Estamos con muchos problemas con algunos departamentos o casas de familia, porque entendemos que ahí está yendo el posible turista que ingresa a la ciudad sin control", cuestionó.

La reapertura de Chapelco no se siente en los hoteles Federico Soto

Indicó que la expectativa en el sector "pasa porque se abran las rutas interprovinciales y se pueda circular por el país, con la idea de que para octubre haya alguna solución clara". Recordó que la temporada de verano es el plato fuerte del turismo cordillerano. "Para no perderla, en noviembre tendríamos que estar abiertos en un 60% y así llegar bien a diciembre", indicó. "Si en noviembre no tenemos una apertura digna de las rutas, con testeos o declaraciones juradas o lo que decidan, la temporada de verano también va a ser nula, porque necesitamos certezas para encarar la inversión grande que se necesita para recibir a los turistas", advirtió.

Contó que los hoteleros se entusiasmaron con la reactivación gradual en invierno y la promesa de que volverían los vuelos y el transporte público antes de la primavera. Por eso, la extensión de la cuarentena y el reciente decreto nacional 461, que prohibió el turismo nacional, les cayó como un baldazo de agua fría.

"Muchos empresarios piensan en cerrar directamente estos meses, para no tener gastos de acá hasta enero", afirmó. Explicó que son hoteleros tapados de deudas. "No le dieron la baja a la licencia por la ilusión de abrir en julio o agosto, pero en cambio nos suspendieron el turismo por decreto y, hasta que eso no cambie, sabemos que vamos a seguir parados", sostuvo.

20 por ciento de actividad tiene la gastronomía en la ciudad

La cifra es menor a la expectativa que había antes de la reapertura de los restaurantes y bares, pero alcanza para sostener una facturación como para saldar deudas. Con las restricciones a la circulación que existen, la gran mayoría de los que van a comer a los restaurantes son vecinos de la ciudad.

5000 esquiadores fueron a los cerros Chapelco y Bayo

Esa cantidad de personas pasó por los centros de esquí el fin de semana. Es una cuarta parte del movimiento habitual a esta altura del año. Aunque la circulación de visitantes en los centros de esquí es permanente, la demanda no tuvo impacto en los alojamientos.

-> La ocupación no llega al 2% en Neuquén capital

En la microrregión de la Confluencia, la demanda hotelera tampoco despega. El fuerte son los visitantes que están de paso hacia la cordillera, los que llegan a hacer trámites a la capital neuquina y el movimiento petrolero, pero ninguna de esas alternativas turísticas se reactivó todavía.

Según un sondeo reciente de la cámara empresarial del sector, la ocupación de camas no llega al 2%. “Lo de la microrregiones no tiene ninguna trascendencia para nosotros, porque no hay circulación de gente y todavía el petróleo es una materia pendiente, no retomaron una actividad que tenga alguna significación y eso lleva a que el nivel de alojamiento sea prácticamente cero”, indicó el titular de la asociación hotelera y gastronómica de Neuquén, Gustavo Amman.

Informó que hicieron un sondeo en los establecimientos de la ciudad para conocer la cantidad de plazas ocupadas. “Nos dio por debajo de un 2% de ocupación, de modo que este sistema de microrregiones no ha tenido ninguna repercusión respecto de cómo veníamos antes”, indicó.

El directivo dijo que los hoteles neuquinos llegaron “a una situación gravísima, por la imposibilidad de pago de servicios e impuestos y porque ya empezaron a tener que devolver los préstamos que se lograron en abril, que tenían un período de gracia”. Aclaró, no obstante, que pocos empresarios bajaron la persiana. “Sólo algunos hostels y el caso del Huemul, que fue la novedad de este mes”, detalló.

Señaló que lo único que puede levantar la demanda a esta altura “son los vuelos aerocomerciales, el transporte interprovincial de pasajeros y que la provincia libere la posibilidad de atravesar el territorio para que la gente pueda venir en autos”.

“Si no tenemos gente en Neuquén de otros lugares, el turismo no existe; porque dependemos de quienes vienen para hacer cosas en la ciudad o están de paso hacia otro destino, y ninguna de esas cosas se está dando en absoluto”, subrayó.