La "rebotaron" por su pierna ortopédica

El hecho ocurrió en La Morocha Pub, ubicado en el municipio de Yerba Buena. “Por ser amputada no me dejaron pasar”, escribió en sus redes sociales Gimena, quien perdió la pierna hace tres años. Los dueños del boliche se hicieron cargo, pidieron disculpas y aseguraron que no es política del lugar actuar así. “Dicen que el patovica no va a trabajar más ahí y me ofrecieron que charlemos. Quizás el patovica no tiene la culpa porque uno sabe que estas cosas vienen de arriba y siempre se corta por lo más fino. Yo le acepté las disculpas, pero les dije que iba a tomar las medidas legales que corresponden al caso”, contó la muchacha.