Según expresó a LM Cipolletti la referente de La Revuelta, Ruth Zurbriggen, estas cuestiones son una necesidad. “El Ministerio Público Fiscal entendió que la perspectiva de género no puede ser dejada de lado en ningún ámbito, y quienes ejercen funciones públicas deben estar formados”, relató. Agregó que hay que analizar la situación de Río Negro, que cuenta con una cantidad de leyes garantistas de derechos pero que no se ven materializadas en políticas públicas. “Salió a la luz en el juicio que hay un equipo de ginecología en el hospital que no es garantista de derechos, que tienen acusaciones de malos tratos, y es allí donde falla la política pública”, criticó Zurbriggen.