La ruta petrolera margina a crianceros y empresarios

El problema no es nuevo, pero en estos días, un grupo de 20 crianceros y empresarios le hicieron una planteo a Vialidad Provincial para que tenga en cuenta esas obras. Además, irán a la Fiscalía de Estado para tener una pronta respuesta sobre la obra en los 27,5 kilómetros que hoy está haciendo la UTE CN Sapag-Rovella Carranza SA.

Susana Asaad vive hace más de 40 años en su campo de 1574 hectáreas, cerca del yacimiento Lindero Atravesado, el de mayor potencial en tight gas de la provincia. En el kilómetro 11,5 tiene dos opciones para ingresar a su propiedad: ir a contramano por la banquina o hacer más de 10 kilómetros y regresar por la multitrocha ante la falta de obras viales en la nueva ruta.

“No queremos dejar la crianza de animales, necesitamos que nos escuchen”, expresó la mujer.

La historia es parecida a la de Santos Sabatel, Cristina Beroiza, Gladis Moya, Mabel Cabezas y Roberto Pesce. Todos ellos viven en los alrededores de la calzada y han tenido problemas hasta con el ingreso de las ambulancias. Se sienten aislados y piden alguna obra vial que les agilice el acceso a la calzada.

El problema no sólo es para los crianceros que resisten hace años con sus animales los embates del progreso petrolero, sino también para los empresarios del perilago, que reclaman mejor acceso a la ruta y están en las mismas condiciones.

“La provincia tenia previsto hacer un camino turístico, que no terminó; entre todos estamos buscando alternativas de cómo acceder a la ruta”, expresó Carlos Vidal, ex diputado provincial y dueño del emprendimiento La Península.

El empresario explicó que la zona está en pleno desarrollo, no sólo para el turismo y la producción, sino también en el sector petrolero, con el flujo de vehículos que ingresa a los yacimientos. “Esto no es una crítica al Gobierno, pero el problema está a la vista y no está contenido”, agregó.

La Ruta 51 se está haciendo con fondos nacionales y ya pasó a la jurisdicción de Vialidad Nacional. Los vecinos piden respuestas.

Varios detalles sobre la marcha

Paso de animales

Extraoficialmente, la empresa Rovella Carranza les dijo a los crianceros que harán modificaciones en el proyecto, pero hoy no hay novedades oficiales.

Ambientalismo militante

Una asamblea ambiental de Centenario se opone a que la ruta petrolera perjudique a los vecinos de la ciudad. Tiene el apoyo del Concejo Deliberante.

Accidentes en el ranking

Las rutas 7 y 51 estaban en el ranking de accidentes viales. Las quieren hacer más seguras debido a las muertes, pero muchos vecinos no quieren el paso de camiones por la ciudad.

10.000 personas pasan por el perilago el fin de semana.

Es un estudio que mandó a realizar el Consejo Federal de Inversiones (CFI) a la Facultad de Arquitectura de la Universidad de El Salvador. Van a las costas de Mari Menuco, Tenis Club, Hidronor, La Península, La Puntilla y otras zonas de ingreso a las playas del lago.

Para que los escuchen, harán un fuerte planteo en Fiscalía de Estado

Crianceros y empresarios se reunieron hace unos días en la Defensoría del Vecino de Centenario, donde dieron a conocer su postura y que acudirán a la Dirección de Vialidad Provincial y a la Fiscalía de Estado para plantear las obras viales pendientes en Ruta 51.

Muchos de ellos tienen cientos de animales que corren peligro ante la falta de alambrados que se retiraron para hacer los trabajos de ampliación de la calzada. Además, ya no podrán cruzar más la ruta para beber agua, ni del río Neuquén ni del lago. Pero las largas distancias que hoy hay que transitar para acceder a estos campos es lo que preocupa a los vecinos y a los crianceros.

Cristina Beroiza tiene la propiedad cerca del lago Mari Menuco hace casi 40 años y aseguró que ingresar al campo con la doble vía sin retornos hace que el viaje sea más largo para cualquiera.

“Hace un tiempo hubo un accidente: se le quebró un pie a una persona y la ambulancia tardó más de dos horas en llegar”, contó.

Lo mismo le sucede a Roberto Pesce, quien vive a pocos kilómetros del cruce con la Ruta 7. “La ruta necesita un replanteo. Nos dicen que están trabajando pero no tenemos nada oficial”, dijo.

Mabel Cabezas vive en el kilómetro 14,5 y tiene el campo desde 1973. Todos los días ve pasar un tráfico incesante de vehículos, sobre todo de gran porte. Sin embargo, la nueva ruta, lejos de beneficiarla, la perjudica.

“Esto va a ser un picadillo de carne cuanto esté terminada. No vamos a poder subir a la ruta. No hay un lugar que te lo permita”, indicó durante la reunión.

Si bien los crianceros han tenidos algunas reuniones con Vialidad Provincial, por ahora las respuestas no llegan a tiempo.