La siguió cuando salió de cursar y le robó el celular

El robo ocurrió el jueves cerca de las 22 cuando la joven caminaba de regreso a su casa después de cursar. “Iba por Avenida Olascoaga, crucé el bulevar y vi a un chico sentado en uno de los bancos. Me llamó la atención porque estaba solo y no había mucho movimiento en la calle”, relató Luciana.

Pese a ello, la joven contó a LM Neuquén que siguió su trayecto y al doblar por la calle 9 de Julio el joven la interceptó. “Me agarró de atrás y sentí que me apoyó algo en el hombro y con la otra mano me sujetaba un brazo”, sostuvo la mujer, y resaltó que lo único que el joven le decía era “dame el celular”.

En cuestión de segundos, el delincuente la tenía agarrada de ambos brazos. “Era como si me retenía, me empujaba a seguir caminando como si fuésemos conocidos”, confió Luciana, y agregó: “Solamente quería el celular y se lo di porque capaz me pegaba una trompada o sacaba algún arma”.

Una vez que se alzó con el teléfono de la joven, el delincuente rápidamente la soltó y escapó corriendo. Cuando se alejó unos metros, ella tocó timbre en una de las casas de la cuadra: “Les pedí ayuda y me auxiliaron. Llamaron a la Policía y me tomaron los datos”, explicó Luciana.

Además, una de las vecinas de la cuadra que posee cámaras de seguridad que dan a la calle le ofreció las capturas del video en el que quedó registrada toda la secuencia del robo.

El viernes, Luciana ratificó la denuncia en la Comisaría Sexta de Plaza Huincul y, al salir, se cruzó con el delincuente. “Por casualidad lo vi en los departamentos ubicados frente a la comisaría y se ve que me reconoció, porque me miró y salió corriendo”, detalló la mujer, que aseguró que en los últimos meses la comarca petrolera se volvió “muy complicada”.