La soledad envejece más que el cigarrillo

Según los datos brindados por la Universidad de Harvard, hasta un tercio de la población de los Estados Unidos dijo sentirse “sola”, mientras que se calcula que hasta un 8% de los miembros de la sociedad mundial padecen o padecerán de depresión grave. “Llevo estudiando esto desde 2002, y hay muchos conjuntos de datos nacionales que demuestran que la soledad conduce a una vida más corta, a una mayor mortalidad y a más comorbilidades, así que esto no me sorprende en absoluto. No es ninguna novedad para mí”, afirmó Laurie Theeke, que se desempeña como decana asociada al programa de estudios en enfermería de la Universidad de George Washington. Además, la profesional explicó que, más allá de la edad cronológica, se analizó la edad biológica, que tiene en cuenta factores como la sangre, el estado de los riñones y los índices de masa corporal (IMC).