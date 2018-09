“Todo el tiempo tarde. Llego tarde por mi mamá. Llego como a las 9 de la mañana al colegio y hay que entrar a las 7”, dice la niña. Y agrega, enojada: “Y también me van a buscar tarde. No puede ser no. Llego tarde, me vienen a buscar, dale”.

Embed Cuando tenes una familia de mierda pic.twitter.com/EBaTILuV1s — Agustina (@agusbustoss99) 4 de septiembre de 2018

Agustina Bustos, la usuaria que compartió la grabación en Twitter, contó al día posterior de la publicación: “La historia sigue: citaron a la mamá por tantas llegadas tardes que tiene”.

