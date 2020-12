Sobre las empresas que vendieron pasajes, De Brida comentó que es una acción irregular porque no pueden vender algo que aún no está aprobado.

ETON PASAJEROS CORONAVIRUS

"Claramente las empresas no respetan y deberán responder ante los pasajes que vendieron sabiendo que aún no hay servicios. Los protocolos están pero la decisión de que ingrese un micro es de cada municipio, dependiendo de la situación sanitaria, por ejemplo. No es lo mismo Chos Malal que Aluminé, un municipio que hoy no acepta ningún tipo de ingreso”, indicó.

De Brida dijo que San Martín y Junín informaron oficialmente que ya puede recibir micros, pero aclaró que se necesita que Cutral Co también lo haga. “Porque en ese caso el colectivo no se podrá detener. La empresa tendrá que armar esos esquemas y eso no se hace en media hora, depende de las localidades cabeceras y las intermedias, como también Piedra del Águila, para que se puedan hacer los descansos correspondientes", sostuvo.

SFP_Terminal ETON (25).JPG Sebastian Fariña Petersen

“Este fin de semana largo es probable que se pueda viajar a San Martín el viernes o el sábado pero en este momento no hay ningún pasaje a la venta. Se está tratando de recomponer toda esta situación anómala”, advirtió.