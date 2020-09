Nadie los incluyó en la Unidad de Gestión y Regularización de Asentamientos (UGRA) que funciona desde 2014, y tampoco los censaron en el Registro Nacional de Barrios Populares de 2017. Las 60 familias de la toma detrás del barrio Ferroviario llevan una década sin que ninguna autoridad repare en ellos. No figuran en los mapas y quedaron fuera de todos los planes de urbanización.

El asentamiento está casi pegado a la pista del aeropuerto y es prácticamente invisible para quienes transitan por San Martín. Solo se ven las casitas de techos verdes del barrio Ferroviario, que está adelante. Para colmo, como hay dos enormes lotes privados a ambos lados, las calles internas no tienen salida.

La semana pasada, las familias consiguieron el respaldo del Concejo Deliberante para que los incluyan en algún registro oficial. Es la primera vez en diez años que logran un avance.

La toma, sin nombre, está sobre un predio que usaban en el barrio Ferroviario para jugar al fútbol. Para el catastro municipal y provincial, es un lote del fisco nacional sin edificación. En la vida real, hay allí cuatro manzanas con calles delimitadas y medio centenar de viviendas de ladrillos.

El asentamiento se formó en 2011, cuando se corrió el rumor de que un grupo de Valentina Sur quería ocupar las canchas. "Alguien de acá se enteró y los vecinos decidieron organizarse y tomarlo para los hijos del plan de viviendas", contó Noé Godoy, el integrante de la toma que logró que el Concejo se fije en ellos.

La toma del oeste que no figura en ningún registro Sebastián Fariña Petersen

Como el lugar está aislado y son pocas familias, pasaron años en el olvido. Tampoco llamaron la atención de los funcionarios locales al tratarse de tierras de Nación. "En este tiempo, cada uno buscó por su lado cómo regularizar, pero golpeaban una puerta y se decepcionaban, agarraba otro y pasaba lo mismo y así quedamos rezagados", recordó Noé.

Dijo que él tomó la posta hace poco, porque necesitan los servicios. Están enganchados a la luz y el agua y no tienen cloacas ni gas. Comentó que, "al momento de querer regularizar, me encontré con el impedimento de que estos terrenos no figuran en ningún catastro y en los mapas aparecemos como un lote gigante con la misma nomenclatura, que pertenece a Trenes Argentinos".

Indicó que en 2018, cuando se hizo el censo de asentamientos en todo el país, "tuvimos charlas con la gestión de Pechi Quiroga y entendimos que nos iban a incluir, pero no lo hicieron". Ahora, que al menos figuran en un expediente, confían en que al fin los tengan en cuenta.

Buscarán llegar a un acuerdo con Hábitat de Nación

Entre tantas puertas que golpearon, las familias de la toma ferroviaria recurrieron al Concejo Deliberante. Los ediles escucharon su historia y, tras constatar que no figuran en ningún lado, le pidieron al intendente Mariano Gaido que busque un arreglo con Nación, propietaria de las tierras, para ayudar a los vecinos.

En una comunicación, que se votó por unanimidad, le solicitaron al Municipio que inicie los trámites ante el Ministerio Nacional del Hábitat y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para “avanzar en la regularización dominial y de servicios” tanto de las casas del asentamiento como de las viviendas sin escriturar del barrio Ferroviario.

La toma del oeste que no figura en ningún registro Sebastián Fariña Petersen

image.png

-> También hay viviendas del plan ferroviario sin papeles

Al margen de lo que ocurrió con la toma que está detrás, también el plan habitacional del barrio Ferroviario tiene problemas de papeles. En los registros catastrales, solo figuran 11 viviendas con propietario particular de las 60 que conforman el complejo.

Como la situación del plan habitacional no está clara, en el pedido de regularización que elevó el Concejo Deliberante días atrás incluyeron tanto al asentamiento como a las viviendas ferroviarias que siguen sin escritura.

El barrio de techos verdes se construyó a principios de los ´80 y es uno de los más antiguos de Neuquén. Se hizo para los trabajadores ferroviarios de aquel momento y sus familias.

Entonces, como ahora, las viviendas estaban apartadas del resto de las zonas residenciales de la ciudad. Las casas se levantaron sobre tierras de la ex empresa Ferrocarriles Argentinos, a pocos pasos de la playa de maniobras donde hoy se guardan los coches del Tren del Valle.

La escritura

Los adjudicatarios del barrio debían completar un plan de cuotas, a través de una chequera, para que les entreguen la escritura de sus viviendas. A mediados de los ´90, durante el menemismo, Ferrocarriles Argentinos se privatizó y las casas quedaron envueltas en un laberinto burocrático. Además, en el medio, hubo quienes vendieron y se fueron porque ya no tenían trabajo, de modo que quedó solo una parte de los ocupantes originales.

Hoy, las casas del barrio están en distintas instancias de regularización. Según los registros catastrales, sobre 60 viviendas del complejo, hay 49 con el lote demarcado. Las 11 restantes figuran como un único y gran terreno, propiedad del Estado nacional.

Además, dentro de los 49 lotes individualizados, hay 11 que son propiedad de algún privado y los otros 38 son terrenos con subdivisión que todavía le pertenecen al fisco nacional; al menos, para el registro oficial.