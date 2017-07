La toma más alejada de Neuquén no tiene nombre

A diferencia de otras tomas, acá no hubo planificación. El primer puestero llegó ahí hace 30 años, sin preocuparse por vivir en un terreno que no pertenecía a ningún barrio. Un poco más allá surgió otra casita y luego otra. Como había espacio, no se apretujaron, sino que cada uno buscó el sitio más horizontal posible a lo largo de una línea serpenteante. Frente a ellos estaba la toma Los Hornos, que empezaba de a poco a convertirse en barrio. Pero de este lado de la Crouzeilles era tierra de nadie.

Cuando se anunció el plan de viviendas de Cuenca XVI, en 2012, cayeron nuevos vecinos a buscar sitio en la toma sin nombre. Hoy son 268 familias repartidas en tres sectores.

En 2013, cuando los técnicos del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) comenzaron a armar los planos de la cuenca, se toparon con estas tomas. Como muchos llevaban un tiempo viviendo ahí, se decidió ayudarlos a urbanizar.

Cintia Antipán es una de las referentes del llamado sector 10. Se instaló ahí en 2015 y ayudó a reunir a sus vecinos para avanzar con las regularizaciones. “Esto al comienzo era un zanjón de basura, hubo que rellenar mucho para hacer las casas, pero la gente se vino porque igual era habitable, yo llegué desde la calle Novella”, comentó.

Indicó que los primeros que se instalaron “no tenían ni un caño para sacar agua y el camión que traía a Valentina Norte no subía acá porque no había calle, así que tenían que cargar tachos de 20 litros hasta arriba”. “Nadie le prestó atención a esto porque empezó con pocos puestos alejados y los vecinos no estaban unidos; recién hace poco que nos juntamos”, relató.

Señaló que el reclamo más urgente hoy es la electricidad. Contó que, hace dos meses, uno de los cables de la manzana se prendió fuego. Fueron a CALF a reclamar, pero sólo lograron restituir la conexión clandestina. Mientras, siguen llegando familias. Algunas las reubica ahí el IPVU y otras buscan sumarse al barrio en formación.

Hasta hoy, nadie pensó en bautizar a estos tres grupos de casillas dispersas. Ellos ponen en el DNI que viven en Cuenca XVI, sin más detalle. El nombre quedará para más adelante, aclaran. Por ahora, tienen otras carencias de que ocuparse.

Cruzó la calle y se cambió de barrio

Martín Salgado es uno de los vecinos del asentamiento 5-10-11 de Cuenca XVI. Hasta hace tres años, vivía del otro lado de la calle Crouzeilles, en Valentina Norte Rural, pero se cruzó con la esperanza de poder levantar una casa para él y su familia.

“Para los que estamos acá, esto se llama Cuenca XVI, nunca le pusieron otro nombre, pero no sabemos bien a qué barrio pertenecemos, porque Esfuerzo es más abajo y acá arriba seríamos todos de distintas partes de la Cuenca”, explicó.

Él estaba en la casa de su mamá a pocas cuadras. Se fue porque ya no había lugar para todos. Un conocido le pidió que le cuidara la casilla en el asentamiento junto al plan 483 Viviendas y, cuando pudo, él mismo levantó su vivienda al lado. Ahí está instalado ahora junto a su mujer y sus dos nenas.

Comentó que nadie sabe con exactitud quién fue el primer vecino. “En esta parte, la primera casa se levantó hace 8 años”, detalló.

Dijo que tampoco eligieron identificarse con números, “eso fue algo que nos indicaron desde el IPVU”.

Marco Zapata. Dir. de Regularización del IPVU

1.¿En qué momento se tomó registro de esta toma y por qué la llaman “5-10-11”?

Hace cuatro años, cuando se pensó en algún momento en urbanizar toda la Cuenca XVI, a todos los sectores se les puso un número. La toma Las Florcitas es el sector 1, Los Hornitos el 3, los planes de vivienda son los sectores 6, 7, 8 y 9. Siguiendo esa misma correlación, se llamó a estos sectores 5, 10 y 11.

2. ¿Y cuándo empezó el IPVU a urbanizar esa zona?

El IPVU comenzó a trabajar hace aproximadamente cuatro años con un plan de ordenamiento urbano. Ese sector representa un sistema complejo desde el punto de vista del uso del suelo, ya que como en todo sector de borde conviven actividades urbanas con rurales.

3. ¿Qué se hizo y que falta por hacer?

Se realizó la apertura del 100% de las calles y, en 2016, finalizó la obra que abastece de agua potable. Luego el IPVU presentó proyectos técnicos y ejecutivos a la Subsecretaría de Hábitat de Nación para solicitar el financiamiento para la urbanización integral.