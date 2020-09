La torta solidaria de la Fundación Seno se muda al mundo virtual

View this post on Instagram

Buenas Tardes Celebramos este Día nuevamente de anunciar el evento Virtual gratuito que se va a realizar desde la Página de la Institución Fundación S.E.N.O ✨LA TORTA INFANTIL DEL NIÑO ONCOLÓGICO ✨ Para el equipo es una alegría poder llevar a cabo de manera Virtual el evento gratuito, se agradece a los profesores que aceptaron la invitación a colaborar para enseñarnos desde su casa, recetas sencillas para ser compartida en familia o seres queridos. Seguir la página que subiremos más información para que nos conozcan, como se trabaja para llevar a delante la fundación. Compartiendo esta publicación también estás colaborando. ¡Gracias! Los esperamos Saluda atte. Equipo de la Fundación S.E.N.O #Torta #Infantil #Niño #Oncologico #Ayudanos #Sumate #Expo #Virtual #DonaHoy #Ayudemos #colabora #mequedoencasa #Donahoy #neuquen #Argentina