La torturan por no bailar para el marido y amigos

“Él me pega, me encierra, me espía el teléfono”, dijo la joven, quien describió con detalles cómo fue el momento en que la maltrataron: “Me quitó la ropa frente a los los otros hombres. Éstos me sujetaron mientras mi marido me rapó el pelo y lo quemó. Mi ropa tenía sangre. Después me ataron a una tubería y me colgaron del ventilador”. En Twitter, Amnistía Internacional tomó el tema e hizo un llamamiento a “un cambio sistémico. Observamos con preocupación el alarmante aumento de casos de violencia contra mujeres. Se necesita un cambio sistémico para proteger a las mujeres. Las acciones no pueden ser tomadas caso por caso”, señaló la ONG internacional.