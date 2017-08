La Tota recibió el alta y se sentó en la mesa de Mirtha

El hombre de la movida tropical aprovechó la oportunidad para hacer referencia al polémico episodio que protagonizó hace un mes y medio, cuando terminó detenido. “Yo no entré a robar al bazar, pedí cosas para mis nietos y mi hija porque no tenía plata para pagar en ese momento... Sólo recuerdo cuatro personas subiéndose arriba de mi cuerpo y poniéndome las esposas”, contó la Tota, para luego lanzar una dura frase, recordando la lucha legal que tiene con su ex pareja, Sol Fiasche, por la tenencia de sus hijas: “Yo le dije al policía que me pegara un tiro porque hace un año que estoy luchando por mis hijas. Se me han sacado cosas, casas, trabajos… Yo sólo quiero ver a mis hijas”.

Por último, habló sobre la medida perimetral que la Justicia le otorgó a Fernanda Vives, a quien no se puede acercar por supuestas amenazas telefónicas. “Hace nueve años que no veo a Fernanda”, explicó Daniel, y agregó que cree que todo se trata de una maniobra en conjunto entre sus ex Vives y Fiasche.