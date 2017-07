“Quiero aclarar que he tenido un pico de estrés”, lanzó el hombre de la movida tropical, quien por estos días denunció a la Policía por brutalidad -el forcejeo con los efectivos le dejó dos costillas rotas- y humillación: “No me dio vergüenza que me esposaran, sino la manera que lo hicieron. Me pasearon por todo Vicente López. Paraban y le decían a la gente: ‘¡Mirá, llevamos a la Tota!’”, explicó.