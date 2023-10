La tremenda pelea de Mónica Farro y Juliana Díaz después que la trató de vieja

Desde la otra punta, la popular Tini de GH no se quedó callada. “Quiero saber qué pito toca Mónica hablando de mí y supuestos rumores y especulaciones”, lanzó. “Si me preguntan”, replicó su colega. “Creo que te crucé dos veces de pedo. Qué hablás de mí”, reprochó, en un tono elevado.

“Si me preguntan de vos voy a hablar”, dijo, terminante, la uruguaya. “Pero, qué sabés si nos cruzamos dos veces”, comentó, enojada, la oriunda de Venado Tuerto, Santa Fe. “Qué me importa. Es lo que se escucha. Dije lo que se escucha, mamita”, sostuvo Farro, que ya en este momento tenía que hablar más alto para hacerse escuchar.

“Vos estás diciendo que salgo de un departamento despeinada. No sé. Cosete la boca antes de hablar de a mí”, le pidió Juliana a su rival en la pista. “Esa no fui yo. Informate antes de hablar. Para qué hablás, amor. Mamita, a mí no me hables así”, replicó la otra mediática.

Embed - Juliana Díaz filosa contra Mónica Farro: "Coséte la boca antes de hablar de mí"

“Ni te conozco”, devolvió Díaz. “Yo tampoco”, respondió Farro, en un duelo verbal que parecía no terminar nunca. Cuando las dos se hablaron encima, Tinelli pidió por favor que la terminaran. “Chicas, orden en la sala”, dijo, con mucha ironía, a pesar de que las dos seguían. “Sos muy lengua larga”, le reprochó Díaz a su colega, mientras Farro seguía negándolo.

Mónica Farro y Juliana Díaz comenzaron su pelea en el Bailando y la siguieron en LAM

En la pelea que se dio en la pista más famosa del país, Juliana Díaz dio un golpe bajo a Mónica Farro al chicanearla con su edad y al recalcar que no la conocía.

1.JPG

Las participantes del Bailando 2023 tuvieron un cara a cara en LAM. "Lo de esta chica, metiéndose con mi edad y diciendo que no me conoce me parece muy vintage", arrancó diciendo Mónica, muy picante.

"Yo tampoco te conozco, yo no mire Gran Hermano. Me parece que cuando hay una persona que tuvo una trayectoria artística más allá de los quilombos tenes que respetarla", continuó Farro.

Juliana respondió: "lo que a mi me jodió es que después de todo lo que pasé con mi ex pareja, temas fuleros, salgas con este chimento básico que no le hace bien a él ni tampoco me hace bien a mí".

Además, Tini de GH recalcó que no estaba segura de que le contó "Pochi" a Farro y lo dijo en un tono sarcástico de que no la conocía. Ante esto, Yanina Latorre la retó y le dijo que "deje de subestimar".