"La única solución es sacarle el cepo al salario"

¿Cree que Gutiérrez hace lo suficiente para amortiguar la crisis en Neuquén?

La tibieza en esto nos hace daño. Por más que el gobernador diga que las obras del fondo sojero las va a cubrir, lo que no dice es que no van a entrar más los 611 millones de pesos al año a la provincia. No sólo eso, sino también 120 millones de pesos menos por el Decreto 702 de las asignaciones familiares y entre 30 y 40 millones de deducción de ganancias. Si vas sumando son muchos millones de pesos que se resignan.

¿ En qué lugar está parado el peronismo en este contexto?

La solución del país tiene que ver con levantarles el cepo a los salarios, algo que genera consumo y recaudación. Y lamentablemente es el camino inverso que ha decidido tomar Macri, profundizado por el FMI. Todos los sectores tienen que poner algo para frenar este atropello al federalismo. El electorado que votó a Macri fue claramente estafado y hoy está sintiendo otra cosa.

—¿Cómo toma las diferencias que hay entre el gobernador y Rolando Figueroa?

No hay diferencias entre el gobernador y el vice. Cada una de las decisiones que han tomado en la Legislatura hablan de que no las hay. El MPN es especialista en cambiar lo suficiente para que no cambie nada o mostrarte dos caras de una misma cosa. En realidad son exactamente lo mismo. No veo una diferencia entre ellos. Figueroa le sacó todas las leyes que quería Gutiérrez, nunca lo escuché plantear algo distinto.

—Pero tienen estilos distintos y hay cortocircuitos desde el inicio de esta gestión...

La pirotecnia es porque estamos en interna, hasta hace poco no había diferencias. Nunca lo vi a Figueroa planteando algo distinto en el manejo de la educación, en diversificar el PBI, todo lo que se dice es sólo para los medios.

—Sin embargo, participó de los encuentros patagónicos en contra de las políticas nacionales...

Creo que se dio cuenta tarde, ¿hace cuánto que es vicegobernador? Está en todo su derecho en participar, pero son lo mismo.

Más allá de las diferencias que hay con Ramón Rioseco, ¿cómo van a articular con el sector del Frente Neuquino, donde hay militantes del kirchnerismo?

Desde el peronismo vamos a convocar a todos aquellos, los que defienden el federalismo y las economías regionales, entre otras cosas. Vamos a tener la amplitud suficiente, pero entendemos que un proceso que iniciamos hace tres años lo tiene que liderar el peronismo. Tenemos la responsabilidad de armar una propuesta política donde todos se sientan representados. En 2019 vamos a sacar más del 20 por ciento en Neuquén, porque cada día somos más confiables y coherentes. Los demás, como Cambiemos, son decrecientes y han dejado de ser confiables.

—¿Está definido que va a ser Javier Bertoldi el candidato a gobernador o hay un replanteo de la estrategia?, porque el escenario cambió mucho...

Es el primer compañero que planteó que quiere ser y me parece positivo. Si sigue caminando, va a generar muchos votos.

Contra el ajuste pero sin Rioseco

El sábado se realizó en Zapala el Congreso Provincial del Partido Justicialista. Se definió endurecer la resistencia a las políticas de Mauricio Macri. Se definió el apoyo al diputado Javier Bertoldi como candidato a gobernador en 2019, librado a un marco de alianzas, siempre y cuando sea el peronismo el que lo lidere. En la sesión hubo dos posturas: la del parrillismo, de incorporar a otros sectores kirchneristas, y la del tándem Darío Martínez y Bertoldi, que promovieron como centra el proyecto liderado por el PJ.