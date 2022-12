La Unión Europea volvió a sancionar al Kremlin

Volodímir Zelenski volvió a ser protagonista en el marco de una nueva reunión de jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE). Pese a que Ucrania no forma parte del conglomerado de países, la participación del comediante -aunque virtual- era clave para avanzar con un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. “Estas medidas de apoyo macrofinanciero también son armas en defensa de la libertad. Esta es nuestra protección. Por favor entiendan eso”, sentenció el primer mandatario de la nación atacada.

Al mismo tiempo, el cómico exigió que los líderes de Occidente apoyen la propuesta de paz impulsada por las autoridades ucranianas, en la que se plantean 10 puntos clave para alcanzar el armisticio con Moscú: “Contiene todo lo necesario no sólo para poner fin a esta guerra, sino también para garantizar, de manera fehaciente y permanente, que no se repetirá esta misma guerra ni se iniciará ninguna otra en nuestro continente”.

Por otra parte, el presidente ucraniano alertó por la donación de defensa antiaérea, misiles, tanques modernos y diversos sistemas de artillería que, según indicó, podrían ser claves para finalizar la guerra en un plazo mucho más corto del esperado: “No queremos más políticas genocidas contra el pueblo”. Zelenski también recibió el premio Sajárov para la Libertad y Consciencia, que fue entregado por la Comunidad Europea en reconocimiento a su “lucha y coraje”. En ese contexto, el jefe de Estado volvió a exigir la creación de un tribunal internacional administrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en pos de juzgar los crímenes de guerra de los soldados invasores.

“Puede que solo tras el final de todo esto, cuando liberemos todo nuestro territorio, encontremos todas las tumbas del terror. Solo entonces podremos dilucidar cuántas vidas ha arrasado la tiranía. Ellos deben pagar por sus delitos”, despotricó el mandatario.

El secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Oleksiy Danilov, aseguró que Rusia ha perdido buena parte de su capacidad de fuego y que su arsenal está disponible únicamente para llevar a cabo tres bombardeos más sobre territorio enemigo: “Entendemos cuánto han gastado hasta ahora, entendemos que no les queda mucho”. Al mismo tiempo, negó cualquier vinculación entre Kiev y Norteamérica: “Dicen que tenemos conexiones con Estados Unidos, y no sé de qué hablan. Debe ser por las películas, a mí me gustan los clásicos”.