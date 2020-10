La venta de 0 km repuntó en septiembre en Neuquén

En medio de la pandemia, la venta de autos cero kilómetro en la provincia registró un leve aumento en septiembre respecto de agosto . No obstante, la actividad continúa con una falta de vehículos en stock que se vincula, entre otras cosas, a inconvenientes con las importaciones, tanto de autopartes como de unidades completas.

En Neuquén, según los registros de ACARA, se vendieron en septiembre 807 cero kilómetros, un 17,8% más que en agosto (685 unidades) y un 32,3% por debajo de igual mes pero del año pasado, cuando salieron a la calle 1192 vehículos nuevos.

Las restricciones por la cuarentena, en donde hubo meses con muy poca actividad (los números de abril fueron lapidarios, donde en Neuquén se vendieron solo 126 unidades nuevas), conspiraron en el acumulado del año, es decir, enero-septiembre. Respecto del mismo período pero de 2019, la caída fue de -44,7%, con 11.958 patentamientos contra casi la mitad de ahora: 6614.

En cuanto a las preferencias por marcas, en Neuquén, el mercado de autos, camionetas y camiones lo lidera Volkswagen con 138 unidades vendidas, seguido muy de cerca por Toyota (132), Renault (121), Fiat (115), Ford (109), Chevrolet (51), Jeep (22), Iveco (21), Nissan (15), Peugeot (15), Mercedes Benz (15), Chery (6) y Honda (5).

Análisis

“En el informe de ACARA se incluye entre los patentamientos a los vehículos pesados y maquinarias que antes no se computaban y que no son ni autos ni camiones”, advirtió Pablo Piñeiro, gerente de Iruña, concesionario oficial de Volkswagen. “Las limitaciones siguen siendo las mismas y por eso muchas concesionarias seguimos frenadas. Hay algunos autos que el mes pasado no estaban y que ahora pudimos comercializar, pero son pocos. Esto traba la reposición y hace que el ritmo de venta sea más lento que el habitual”, precisó.

Piñeiro explicó, además, que otra de las razones del incremento fue que la marca de camiones Iveco salió con una oferta y colocó 21 unidades, cuando el mes pasado no había vendido.

“Neuquén tuvo en septiembre un poco más de patentamientos que en agosto, pero el mercado en general es el mismo. Y tanto a nivel país como para nosotros en lo regional, la perspectiva para octubre es muy parecida”, adelantó el gerente.

Respecto de las modalidades de venta, el representante de Volkswagen aseguró que están comercializando muy bien los planes de ahorro, donde se hace “entrega real” en la tercera cuota, sin anticipo y pagando los gastos administrativos y de patentamiento.

Por otra parte, la marca Fiat, por ejemplo, financia con cuotas fijas y a tasas muy convenientes.

Pero tienen el mismo problema que Volkswagen, que es la falta de unidades, en especial las que vienen de Brasil. Por esta razón se comercializa mucho el modelo Cronos, que es de fabricación nacional.

En términos generales, existe una mayor demanda que la oferta de modelos que las marcas pueden ofrecer a sus clientes, quienes ven hoy en el mercado automotor una oportunidad para aprovechar en cuanto a precios si cuentan, por supuesto, con algunos pesos en el bolsillo.

Las motos siguieron la misma tendencia

La venta de motos nuevas creció en septiembre un 8,5% respecto de agosto, lo que muestra una recuperación de la actividad con relación a los primeros meses de la cuarentena (el mes pasado fue de más del 50%) y una suba, incluso, respecto del mismo período de 2019. El crecimiento se explica, por un lado, a partir de la posibilidad del acceso a créditos a baja tasa para la adquisición de estos vehículos. Por el otro, el vuelco de un sector de la población hacia un medio de transporte económico y que reemplaza, para muchos, la imposibilidad de trasladarse en colectivo, dado que este servicio solo está habilitado para trabajadores esenciales.

En Neuquén se vendieron, el mes pasado, 243 motos, contra 224 de agosto. Y si se compara con septiembre de 2019, el crecimiento fue del 24,6%, donde se habían patentado 195 unidades.

A nivel nacional, durante septiembre se patentaron 28.702 motovehículos, un 7,9% más que en agosto cuando se registraron 26.611 unidades. Según los datos de ACARA, el acumulado de los nueve meses transcurridos del año ascendió a 189.946, un 27,6% menos que las 262.254 unidades del mismo período de 2019.

En cuanto a la participación, Honda lidera cómodo el mercado con 6012 unidades, seguida por Motomel con 4386. Corven está en la tercera ubicación, con 3774, seguida por Gilera, que se mantiene en el cuarto escalón por cuarto mes consecutivo, con 3464 unidades. A su vez, Keller, con 1715 patentamientos, sigue en el top five por tercer mes consecutivo.

-> Los patentamientos también aumentaron en el resto del país

A nivel país, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) informó que el número de vehículos patentados durante septiembre ascendió a 34.705 unidades, lo que representa una suba del 13,3% respecto de agosto, donde se habían registrado 30.630. De esta forma, se alcanzaron los 249.224 patentamientos acumulados en los nueve meses de este año.

ACARA indicó en un comunicado que el crecimiento se debe a que mucha gente se decidió a aprovechar las oportunidades aún vigentes y que el anuncio de posibles medidas para la reactivación del sector podrían incrementar las cifras proyectadas para este año y también para 2021. “La coyuntura ha llevado a que mucha gente concrete la decisión de adquirir un vehículo, aprovechando oportunidades muy convenientes que aún están disponibles. El aceptable nivel de la actividad de septiembre consolida lo que agosto mostraba, y creemos que será también sostenido en octubre y noviembre, con lo cual este 2020 de pandemia, que tanta angustia nos ha generado, pareciera que empieza a mostrar signos alentadores, más que nada pensando en el próximo año”, evaluó el presidente de ACARA, Ricardo Salomé.

El titular de la asociación de concesionarias dijo que el sector sigue a la espera de medidas de estímulo para poder hacer viables las estructuras preparadas para 750.000 patentamientos anuales. Indicó que hoy proyectan finalizar el año en 300.000. “Las estimaciones para 2021 podrían crecer también y, en vez de los 350.000 patentamientos que hoy vemos, podría llegar a alcanzar las 450.000 unidades si se aplican medidas específicas”, apuntó.