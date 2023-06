La verdad detrás del fideicomiso que Santi Maratea hizo en Neuquén

Santi Maratea-Independiente.webp Santi Maratea continúa con la campaña para salvar a Independiente.

Aún así, aclaró que "por más que no era el procedimiento legal", le respondió el mail a Niessen "con todas las formalidades". "Se le contestó que el contrato estaba inscripto, se le respondió más que nada para bajar lo mediático, para decir 'acá estamos, respondemos y esto se hizo todo de acuerdo a la ley 3265'. Pero bueno... igual no bastó", se explayó. Pese a esto, el 31 de mayo la IGJ declaró "ineficaz e irregular" la inscripción del fideicomiso, lo que motivó el fuerte rechazo del Colegio de Escribanos de Neuquén, dado que todo se hizo según la legislación provincial.

"Es absolutamente legal. Eso es lo que quiero dejar bien en claro: no es ningún paraíso fiscal, no se violó ninguna ley ni Código Fiscal, pasó por la Dirección Provincial de Rentas como debía ser, pasó por el registro que debía ser y que debía inscribirse. Se puede pedir la información de este fideicomiso", enfatizó Sterba.

De esta forma, el Colegio de Escribanos pidió la rectificación de los dichos de Niessen y solicitó que pida las disculpas correspondientes. Lo hicieron a través de un comunicado público difundido este miércoles.

"Consideramos necesario expresar nuestro malestar con los conceptos emitidos por el responsable de la Inspección General de Justicia (IGJ) doctor Ricardo Niessen en diferentes medios de comunicación (llamando a nuestra provincia 'paraíso fiscal' o 'delaware argentino'), porque además de excesivos e innecesarios, resultan más una triste muestra de prejuicios políticos antes que de erudición jurídica, ya que pasan por alto desde las más fundamentales reglas constitucionales de distribución de competencias, hasta las más humildes normas reglamentarias de nuestro registro local, ignorando -en medio de esos dos extremos- la ley civil y el principio de autonomía de la voluntad garantizado a todos los habitantes de la nación. Semejante desborde de un funcionario público nos alarma, porque además de resultar un desborde descontrolado de las competencias que la ley le asigna, implica una falta de consideración y respeto a la Provincia del Neuquén, al Colegio de Escribanos que integramos y a todos los habitantes de la nación respetuosos de la ley. De allí que exijamos y aguardemos en nombre de la sociedad neuquina la debida rectificación y pedido de disculpas del doctor Ricardo Niessen quien nos ha deshonrado con su destemplanza y desconocimiento del derecho", apuntaron.

"Fue todo mediático"

Aunque el trámite realizado por Santi Maratea en Neuquén cumplió los parámetros legales, lo cierto es que el tema se convirtió en debate nacional y provocó diversas reacciones de rechazo. Consultada sobre esto, Sterba dijo que se tornó "muy mediático" debido a la figura del influencer.

"Creo que por ahí les llamó la atención porqué en Neuquén si independiente está en Buenos Aires, no sé si pensaron que haya algo oscuro, la verdad no me puedo poner en la mente de ellos. Pero no entiendo por qué primero no investigar y por qué no asesorarse", marcó.

"Perdón, no quiero darme mis opiniones que puedan llegar a estar fuera de lugar, pero no sé bien. Yo creo que es lo mediático, me parece que fue eso", agregó.