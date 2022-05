Luego de conocerse el episodio en el que un conductor habría superado el récord nacional de alcohol en sangre y ocasionado un accidente vial, la Policía de Tránsito de Neuquén dio detalles sobre el hecho. El hombre atropelló una moto, en su fuga terminó en el canal, dio positivo el test, pero la cifra no condice con la difundida en todos los medios nacionales y locales.

De acuerdo a la información brindada por el coordinador de la Dirección de Tránsito de Neuquén, comisario Julio Lincoleo, el hecho ocurrió el domingo minutos antes de las 5 de la madrugada, sobre la Ruta Nacional 22, a la altura de un conocido salón de eventos de Plottier. " Metros antes de llegar al lugar donde se celebran fiestas chocó a un motociclista que iba a bordo de una Suzuki 260cc. No se detuvo en ningún momento para auxiliarlo ", informó a LMNeuquén .

Al llegar al sitio, los uniformados se percataron del estado en el que se encontraba el conductor del auto y pidieron la asistencia del personal de Tránsito para que le realizarán el test de alcoholemia. "Ahí se puso violento contra el personal policial, los empujó e intentó resistirse, de manera que lo demoraron y lo trasladaron a las instalaciones policiales", relató.

Una vez en la Unidad Policial, el personal pertinente procedió a realizarle el test de alcoholemia que arrojó un resultado exorbitante para cualquier conductor. "Los alcoholímetros que usamos en la provincia tienen un tope de tres gramos de alcohol en sangre, si es superior a eso marca unas flechitas para arriba. Este caso fue uno de esos, así que no se puede establecer con precisión de cuánto es. Pero para que supere la marca tiene que haber tomado mucha", informó el comisario Lincoleo.

poste alcoholemia poste centenario.jpg

Dadas las circunstancias, los uniformados dejaron que el hombre duerma unas horas dentro de las instalaciones hasta que se recuperó "un poco de la borrachera" y pudo valerse por sus propios medios. "No obstante, se le realizaron las infracciones correspondientes por haber conducido en estado de ebriedad. Además, se le efectuó una contravención por desorden público y por haber agredido a los efectivos", explicó.

En tanto, el subdirector de la Dirección de Tránsito, comisario inspector Daniel Asselborn informó a LMN que no se le había concedido información a ningún medio nacional ni regional hasta el momento, por lo que no saben de dónde salió la información de que el conductor contaba con 5,79 gramos de alcohol por litro de sangre, debido a que en la provincia los alcoholímetros no llegan a esa graduación.