La vida está en otra parte

No podemos pensar en el futuro”, me escribió un amigo en un mensaje de Whatsapp mientras continuamos nuestro “exilio en casa” del que hablaba Albert Camus en su libro La peste, publicado en 1947 y tan vigente en la actualidad. No podemos pensar en el futuro y se nos derrumba el sentido. Aún más, vivimos en un incierto presente mientras, luego de cumplir con nuestro home office, proyectamos y desplegamos infinidad de actividades y quehaceres que en otra situación ni se nos ocurriría pensar y realizar. Una posibilidad que puede darse la clase media pero no esas familias que viven en una situación de total precariedad y que muy lejos están de tener agua potable para lavarse las manos y mucho menos de acceder al tan buscado alcohol en gel.