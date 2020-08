La vuelta a clases excluye a los jardines maternales

El plan de vuelta a clases en Neuquén no incluye a los jardines maternales, que siguen sin un protocolo de seguridad ante el COVID-19. En el sector estiman que recién podrán reabrir en 2021. No está claro qué pasará con los padres con bebés y niños pequeños que se reincorporen al trabajo y no tengan con quién dejar a sus hijos.