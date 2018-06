La vuelta del césped natural a La Visera no tiene contras

El lado positivo del sintético tiene que ver con el día a día de la disciplina. Entrenan en diferentes horarios desde la escuelita hasta la primera división profesional, pero los domingos todos la maldicen.

Con la llegada de Roberto Rapazzo Cesio, la idea salió a la luz y lo que vendrá en el corto plazo será una campaña para reunir los fondos: unos 5 millones de pesos, además de los 100 días que demandará el trabajo.

Los actores cercanos al fútbol principal del Albinegro están felices. Matías Sosa, enganche, delantero y de los más queridos por el hincha, no sólo ve con muy buenos ojos la iniciativa, sino que cree que revalorizará al espectáculo.

“Como jugador, sería más que positivo no tener más ese impacto constante contra una superficie tan dura. Pero, además, la gente que va a la cancha y paga su entrada quiere ver un espectáculo, y el sintético no ayuda en nada”, opinó.

Gustavo del Prete, formado deportivamente en el club, también realzó la iniciativa. “Sería buenísimo que se dé. Como jugador, la pelota pica y tiene una velocidad distinta entre uno y otro. Ahora es muy difícil resolver a uno o dos toques”, declaró. En la misma sintonía se expresó Mauricio Mackenzie, uno de los dirigentes que impulsa la movida. “Pretender armar un buen equipo y hacerlo jugar en el sintético es como estar malgastando la plata”, ejemplificó quien supo ser presidente de la subcomisión de fútbol.

El periodismo que acompaña al Albinegro por todo el país tampoco está ajeno a esta situación. Miguel Benavidez, quien relata para FM Galas, reconoció cierta envidia por otros campos patagónicos. “Cuando uno va a Madryn, Comodoro, Cutral Co, siempre se pregunta ¿cómo Cipolletti no? En el corto plazo tiene que ser uno de los objetivos, el otro es llegar a la B Nacional”, expresó.Mientras que Federico Carrera, comentarista de LU19, fue más allá y aseguró: “Será determinante a la hora de convocar a jugadores, ya que hay muchos que deciden no venir por temor a lesiones”.