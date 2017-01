La zona del espigón es el lugar del río más peligroso

Neuquén.- La cuarta semana de enero terminó con al menos 75 rescates en los balnearios habilitados de la ciudad. Las principales causas son las altas temperaturas y la imprudencia de la gente a la hora de bañarse en el río.

En el balneario Río Grande hubo 41 intervenciones, lo cual lo convierte en uno de los más peligrosos, siendo el brazo que se abre entre las calles Democracia y Río Negro el lugar en el que más precaución hay que tener.

El subsecretario de Deporte y Juventud de la Municipalidad de Neuquén, Ariel López, aseguró que la cantidad de rescates aumenta proporcionalmente al incremento de la temperatura. Cuando supera los 38 grados, la presencia de ciudadanos es mucho mayor y se dificultan las tareas de los bañistas para realizar trabajos de prevención. Sin embargo, afirma que están preparados para cualquier tipo de situación y que cuentan con la tecnología necesaria ante cualquier eventualidad.

Por otra parte, Hernán Tarifeño, subsecretario general del Sindicato de Guardavidas de Neuquén, cree que otra de las razones es la falta de información de los ciudadanos. “La gente no nos consulta por las zonas recomendadas y no tienen en cuenta sus condiciones físicas”, dijo.

Los protagonistas de una historia que se repite día a día son adolescentes que intentan realizar maniobras peligrosas y tienen calambres o golpes de calor mientras nadan, niños olvidados por sus padres y gente mayor que puede llegar a sufrir hipertensión o hasta fallas cardíacas dentro del agua.

“Hoy ya no hay respeto por el río. Más allá del consumo de alcohol o no en los jóvenes, que está siendo regulado a la perfección por la Policía, estas cosas pasan por la imprudencia de la gente. Una persona ve que hay alguien cruzando el río y piensa que es fácil, pero no, es sumamente peligroso”, contó López.

A la polémica también se suman los pescadores que se encuentran realizando la actividad en la zona. Tarifeño señaló que, cuando buscaban al joven ahogado en Senillosa, también rescataron a un hombre que estaba pescando y cayó al río. “Tienen que tener precaución y no meterse al agua en ninguna circunstancia”, aseguró.

Consejos para evitar accidentes

Agua

Hidratarse adecuadamente es importante para evitar golpes de calor. Los casos de niños menores de 12 años que los sufren dentro del agua van en aumento.

Insolación

Cuidarse de la abusiva exposición al sol entre las 14 y 15 porque puede provocar descompensaciones.

Alerta con los chicos

Vigilar a los más pequeños. Los padres deben mantenerse siempre junto a sus hijos para evitar inconvenientes.

Habilitados

Evitar los balnearios inhabilitados. Si bien existen patrullas que recorren todas las costas, la gente insiste en concurrir a los balnearios ubicados en Linares y La Pampa al fondo.