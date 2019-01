Lamarca: "Quiroga y Rioseco no muestran vocación de poder"

¿Cómo se decidió invertir la fórmula a la gobernación y que usted la encabece?

Lo que hicimos fue tener una lectura del momento que estábamos atravesando. Nosotros decidimos las cosas de manera colectiva, siempre. Las decisiones en nuestra estructura partidaria las tomamos así. Y hay una discusión muy fuerte sobre el rol de las mujeres que nosotros venimos sosteniendo hace mucho dentro de nuestra fuerza y afuera. Nos pareció que, además, esto no se estaba dando en las principales fórmulas que compiten en esta elección.

Ni el Movimiento Popular Neuquino, ni Rioseco ni Quiroga lo hicieron pese a algún anuncio antes de las presentaciones. Nosotros somos diferentes y por eso lo plasmamos en la fórmula. Y rescato a Jesús (Escobar) porque fue él quien lo planteó. Si hay algo que ha pesado en el armado en el proceso electoral es el personalismo, y eso impide que en Neuquén se pueda armar un espacio en condiciones de competir, y contra esto se conformó esta fórmula.

Por la fortaleza de los partidos, da la sensación de que la elección la van a pelear el MPN, Cambiemos y el frente con el PJ que encabeza Rioseco. ¿Ustedes cómo visualizan este escenario?

No compartimos esa mirada, nos parece que no han mostrado verdadera vocación de poder. Ni Rioseco, que priorizó armar una lista no competitiva para dejar contentos a todos los espacios que conforman ese frente; ni Quiroga, que terminó con una fórmula reafirmada sobre él y su propio espacio y que no fue a la búsqueda de un armado competitivo, en un contexto donde el MPN está en su peor momento. Por eso digo que estos dos espacios no mostraron vocación de poder.

¿A qué elector apuntan?

Dentro de todo esto, nosotros aparecemos como algo fresco y diferente, ante fórmulas que vienen muy desgastadas. Se sabe cómo actuaron, por ejemplo, los concejales de Rioseco en la ciudad, donde fueron absolutamente funcionales al quiroguismo. Creo que no tiene diferencias políticas con Quiroga sino por una cuestión de personalismos. Hoy puede estar con Darío Martínez y mañana con Quiroga.

Lo señala mucho a Rioseco. ¿Cree que ahí está parte del voto de Libres del sur?

No, apuntamos a los jóvenes, a las mujeres, a un espacio más progre. Tenemos una llegada fuerte ahí, y Jesús la tiene sobre los sectores más humildes. No es personalizar con Rioseco, sino caracterizar lo que fueron hasta ahora quienes lo acompañan, siendo absolutamente afines a las políticas de Quiroga en la ciudad.

Seis propuestas para la provincia

Lamarca señaló que se da un “momento histórico”, con la oportunidad de tener “una provincia igualitaria e inclusiva, no donde sigamos profundizando las diferencias”. Dijo que la renta petrolera de los no convencionales “lo único que hizo fue seguir ampliando la brecha social”, y remarcó que sólo el ocho por ciento de la población vive de los hidrocarburos.

Planteó que la plataforma de Libres del Sur se basa en seis ejes fundamentales: género, salud, educación, ambiente, tarifa diferencial y empleo joven.