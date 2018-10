“Vengo a pelear un puesto, nadie viene a ningún equipo a ser titular. Vamos a competir sanamente, los arqueros tenemos muchos códigos y valen mucho. Desde mañana (por hoy) ya tengo que ponerme las pilas para entrenar y conocer a mis nuevos compañeros. Es un sueño estar acá. El mundo Boca tiene mucha trascendencia, es uno de los clubes más grandes de Sudamérica y del mundo”, dijo el guardavallas en rueda de prensa desde aeroparque.

“A los bolivianos nos cuesta el doble salir al exterior. Vengo con la ilusión de quedarme”.Carlos Lampe. Nuevo arquero de Boca

Y continuó: “Si me preguntabas hace dos semanas si pensaba estar aquí, era imposible que te responda que sí. Era algo difícil, hoy es una realidad y un premio al esfuerzo y al trabajo. No estoy acá de casualidad y lo tengo que demostrar”.

2 Los arqueros en la Copa

Primero Andrada y ahora Lampe. Boca no encuentra dueño bajo los tres palos.

“Siento mucha felicidad, llegar a Boca no es fácil. A los bolivianos nos cuesta el doble salir al exterior. El poder hacerlo yo me llena de satisfacción y orgullo. Me voy a poner más contento si me puedo quedar, vengo con esa ilusión”, afirmó.

Lampe se despidió hoy de Hurachipato, de Chile, y será incluido en la lista de buena fe de Boca para afrontar las semifinales de Copa Libertadores ante Palmeiras. Además, no será parte de la gira de la selección boliviana en fecha FIFA, por lo cual, estará a disposición del técnico Guillermo Barros Schelotto de inmediato.