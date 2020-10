Lance Stroll tuvo Covid-19 después del GP de Eifel

stroll-LM.jpg Lance Stroll dio positivo de COVID-19 el domingo 11 de octubre

"Sólo quiero hacer saber a todo el mundo que recientemente di positivo por COVID-19 tras el fin de semana del Gran Premio de Eifel. Me siento al 100% y desde entonces he dado negativo", publicó el joven de 21 años en sus redes sociales.

"Para describir lo que pasó, llegué a Nürburgring tras haber dado negativo en los test precarrera habituales. En la mañana del sábado empecé a encontrarme mal y me levanté descompuesto. Seguí el protocolo de la FIA, me aislé en mi motorhome y no volví a entrar al paddock. No era apto para correr, así que volé de vuelta a casa el domingo por la mañana. Ya que todavía me encontraba mal, me hice un test de COVID-19 ese mismo día por la tarde”, se explayó.

En el cierre, el oriundo de Montreal señaló que estará presente este fin de semana en Portugal. “Al día siguiente los resultados fueron positivos, así que me aislé en casa durante los siguientes diez días. Con suerte, mis síntomas fueron bastante leves. Me volví a hacer un test este lunes y los resultados fueron negativos. Me siento muy en forma y tengo ganas de volver a estar con el equipo y de correr en Portugal", concluyó.