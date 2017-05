Landeiro no le cierra las puertas al Rojo

Coco sostiene que todavía no extraña lo que más le gusta: dirigir. “Hace un mes que terminamos y todavía no tengo ni tiempo de extrañar dirigir. Tengo mucha actividad que me absorbe y no me he parado a pensar. Seguramente me darán ganas de dirigir porque es lo que me gusta y me apasiona”, se sinceró Landeiro.

En sus palabras se puede percibir que más temprano que tarde se calzará una vez más el buzo de entrenador para poder armar un equipo y competir. Sin embargo, asegura que todavía nadie se ha comunicado con él. “No me ha sondeado nadie. Estoy descansando. Recién están terminando los torneos, así que no he tenido ninguna notificación ni nada de eso”, afirmó.

Todo depende de…

No ha tenido llamados directos pero Landeiro sabe que en Independiente lo quieren porque el presidente Gastón Sobisch se lo hizo saber hace diez días cuando hicieron un balance del torneo. “Tomamos unos mates la otra semana y hablamos de lo que pasó. El balance fue excelente. Nadie pensaba que íbamos a mantener la categoría. Creo que se hizo un gran trabajo y lamentablemente, por un gol, no pudimos pasar”, analizó Coco.

Ante una hipotética nueva propuesta del Rojo indicó: “No he hablado. De última veré las condiciones de trabajo, qué idea se tiene y después va a depender de las ganas que tenga yo; por ahora estoy tranquilo y ocupado, pero no está cerrada ni abierta la puerta porque no me he puesto a pensar realmente”, finalizó Landeiro.

En la semana, reunión con el entrenador

Sobisch avisa que se reunirá con el DT y hará un nuevo intento para tentarlo

La dirigencia de Independiente se está tomando esta semana para analizar las cuentas y desde ahí planificar el nuevo año futbolístico. “Tenemos que definir qué presupuesto vamos a tener para el próximo Federal”, dijo el presidente del club, Gastón Sobisch.

Asimismo, entiende que será prioritario contratar a un entrenador para comenzar el torneo sin contratiempos, y Diego Landeiro es la prioridad. “Cuando terminó la temporada dije que lo de Landeiro había significado un ascenso pero sin el trauma del descenso. Estoy feliz con lo que logró. Me encantaría que siguiera”, afirmó Sobisch y agregó: “Esta semana lo voy a volver a ver pero quiero que esté tranquilo y medite las cosas”.