"Los micromachismos tienen una subjetividad de agresión a las mujeres. Si bien hay proyecto de ley, la idea es ponerlo a consideración de la ciudadanía y trabajarlo hacia el adentro. Esto que parece inocente, naturaliza toda la violencia contra las mujeres en todos los aspectos", señaló la subdirectora de la Mujer, Patricia Maistegui.

Con base en lo que fue la sede de la Biblioteca Alberdi, montaron una campaña para que los transeúntes puedan reflexionar acerca de sus acciones en su relación con las mujeres.

Para ello, colocaron frases en la vereda tales como: "Por qué tan seria" o "No me llames, MAMI, no me llames MUÑECA, no me llames NENA". También incluyen información como que "Una de cada dos mujeres mayores de 15 años ha sufrido acoso sexual" o cuando definen que "Piropos son comentarios sexuales directos o indirectos".

La campaña está dirigida a los hombres- aunque el machismo no hace distinción de género- para que reviertan el comportamiento de aquellos que acosan, piropean, consumen prostitución, o incluso matan. Dijo que el tema del acoso se lo suele abordar como algo natural y jocoso que no tiene consecuencias.

"Los varones tienen privilegios que parecen derechos y las mujeres tenemos que revisar estas prácticas para que las nuevas generaciones dejen de ser agresivas hacia las mujeres. Estamos buscando la equidad", señaló Maistegui.