Lanzarán un plan para regularizar obras en Plottier

María Laura Bonotti, secretaria de Obras, Planeamiento y Catastro de la Municipalidad, explicó que la Dirección de Catastro de la provincia relevó la información a través de imágenes satelitales, lo que permite que el Municipio cambie las categorías en los sistemas de recaudación. Sin embargo, una ordenanza impide que las obras se carguen al sistema si no están los planos aprobados.

Por eso, el Municipio lanzará dentro de dos meses un plan de regularización con facilidades para que los vecinos registren sus obras. “Tendrán que contratar a un profesional matriculado, pero haremos bonificaciones en el costo de liquidación por la aprobación del plano”, dijo Bonotti sobre esta tasa que tiene un valor de 70 pesos por metro cuadrado.

“Para una casa pequeña no es mucho, pero para los galpones o los depósitos es mucho; por eso queremos buscar formas de hacer más atractiva la presentación de los planos”, señaló la funcionaria y aclaró que, para las construcciones consideradas clandestinas, también se cobra una multa, que se rebajaría en el marco de este plan.

Según detalló, el plan podría comenzar en dos meses y otorgaría seis meses de plazo para la presentación de los planos. Una vez presentado, la corrección, aprobación y trámites administrativos llevan otro par de meses adicionales.

Bonotti explicó que su Secretaría cuenta con inspectores que de forma periódica realizan inspecciones e infracciones a las obras no declaradas. Sin embargo, una ordenanza local permite notificar o multar a las obras sin planos aprobados sólo cuando están en proceso de construcción. Es decir, en caso de detectar una obra construida de forma irregular, el Municipio no cuenta con herramientas legales para multar.

Para la funcionaria, las obras no declaradas pueden encontrarse en cualquier punto del ejido y puede tratarse tanto de ampliaciones de viviendas como de galpones o industrias.

Si bien el área de comercio solicita los planos de los locales para habilitar cada negocio, Bonotti afirmó que hay negocios que abren y cierran sin presentar los papeles, y que existen otras causas que pueden causar la falta de regularización en las obras destinadas a iniciativas comerciales.

Aclaró también que las obras construidas pagan un 40% menos de impuestos retributivos que los terrenos baldíos. Sin embargo, el valor impositivo se calcula también por la zona, los servicios que tenga el terreno y el valor fiscal de la propiedad, por lo que el tributo aumentará en los casos de grandes construcciones.

Creen que puede haber muchas más

A través de imágenes satelitales, el gobierno provincial detectó la presencia de 200 mil metros cuadrados de construcciones sin declarar en la ciudad de Plottier. Sin embargo, desde la Municipalidad consideraron que las obras clandestinas podrían ser incluso más.

“Todavía no tenemos la información pero consideramos que las inspecciones se hicieron en las áreas más densamente pobladas y no en la periferia, donde es más difícil acceder”, señaló María Laura Bonotti, secretaria de Obras, Planeamiento y Catastro.

Para ella, el plan de regularización convocará a los vecinos a declarar voluntariamente obras que no fueron detectadas por la Provincia. Sin embargo, no descartó la posibilidad de realizar un nuevo relevamiento para identificar más construcciones en infracción. “Un municipio pequeño como el nuestro no cuenta con todos los recursos necesarios para hacer la detección, por lo que es probable que solicitemos la ayuda de Provincia para poder encontrar estas obras en la periferia de nuestro ejido”, aseguró Bonotti.