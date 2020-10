Las 10 claves de las nuevas medidas de aislamiento

Si bien la cuarentena se había flexibilizado en los últimos meses, con más opciones de salidas recreativas y la reactivación de distintos rubros económicos, la propagación de encuentros sociales y el mayor contacto de la población se tradujo en un aumento en el número de contagios, que llega a un promedio de 500 diarios en toda la provincia. Así, se decidió dar marcha atrás con estas propuestas y regresar a los protocolos más estrictos. El siguiente listado explica, en 10 claves, qué se podrá hacer y qué no en esta nueva fase de restricciones sanitarias.

Desde el lunes 12 hasta el domingo 25 de octubre.

2. ¿Qué ciudades neuquinas se ven afectadas?

Neuquén capital, Plottier, Centenario, Senillosa, Cutral Co, Plaza Huincul y Zapala.

3. ¿Se puede circular en auto?

No, sólo se podrá transitar de forma peatonal, en bicicleta o en otros vehículos similares (como monopatines o patinetas). Los únicos autorizados a usar el auto son los trabajadores de tareas esenciales con su permiso respectivo.



4. ¿Se mantiene la restricción de la terminación del DNI?

Sí, las personas deben comprar alimentos y medicamentos en los comercios más cercanos a sus domicilios según la terminación de su DNI. Los que tengan un documento terminado en 0, 2, 4, 6 y 8 podrán salir los lunes, miércoles y viernes. Los que tienen un DNI con terminación impar pueden hacer compras y salidas recreativas los martes, jueves y sábados.

5. ¿Qué pasa con las reuniones sociales?

Están totalmente prohibidas las reuniones con personas fuera de la burbuja familiar (es decir, las convivientes). Los que observen el desarrollo de un encuentro social podrán denunciarlo al 0800 333 1002 opción 2.

ON - Colectivos urbanos (10).jpg El transporte público estará solo habilitado para los trabajadores esenciales sobre el aislamiento. Omar Novoa

6. ¿Se puede usar el transporte público?

No. Sólo podrán usar los colectivos aquellas personas que desarrollen tareas esenciales y tengan un permiso que lo acredite.

7. ¿Siguen vigentes las salidas recreativas?

Sí, pero sólo en un radio de 500 metros de sus domicilios. Estas salidas también deberán respetar el número del DNI y, en caso de ser en grupo, con una distancia de 2 metros y todas las medidas de cuidado.

8. ¿Se puede salir los días domingo?

Sí, pero dentro de la burbuja barrial, en un radio de 500 metros. Por la mañana, tendrán prioridad los mayores de 60 años y, por la tarde, el resto de la población.

9. ¿Se pueden practicar deportes?

Sí, pero solamente los días viernes y sábados, entre las 8 y las 20. Estarán ordenadas según el número de DNI. Es decir, las terminaciones pares saldrán los viernes y, las impares, los sábados.

10. ¿Están abiertos los bares y gimnasios?

No. Los gimnasios sólo pueden ofrecer clases virtuales y los restaurantes estarán abiertos para la modalidad de delivery o take away, pero sin apertura de los salones.