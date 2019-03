Las 25 vidas que salvó Francisco en la dictadura

Pablo Montanaro

Neuquén. “Los argentinos tenemos una deuda con el papa Francisco en relación a no haber investigado, en no haber puesto blanco sobre negro su actitud frente a la dictadura. Hubo una campaña en su contra porque se lo acusó de haber entregado a los militares a dos sacerdotes jesuitas”, explicó a LM Neuquén el ex diputado neuquino Aldo Duzdevich, autor del libro Salvados por Francisco, donde narra 25 casos de personas que fueron ayudadas por Jorge Bergoglio a escapar del país durante esos años oscuros.