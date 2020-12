Las aerolíneas low cost manejan la mitad del mercado local

Sobre el cierre de 2020, Arsa ofrece siete vuelos semanales a Ezeiza y, a partir de este lunes 28, llegará a nueve, apenas uno por encima de su principal competidora. Durante enero, el compromiso de la empresa es subir la apuesta a 11 conexiones con la capital del país de domingo a domingo. Sin embargo, la gigante estatal seguirá por detrás de Jetsmart en cantidad de destinos y rutas.

Hoy, la aerolínea de bandera sólo conecta a Neuquén con Buenos Aires. Desde la empresa indicaron que las rutas directas a Comodoro Rivadavia, Córdoba y Mendoza, que iban a reiniciar el mes pasado, siguen pendientes porque dependen de la autorización de los gobiernos provinciales.

Esa demora en los permisos llevó a que Jetsmart pase al frente en cantidad de conexiones. La compañía low cost reanudó en las últimas semanas cuatro rutas y tres destinos desde Neuquén. Tiene cuatro frecuencias semanales a Buenos Aires, dos a Salta y dos a Rosario. Además, une a nuestra ciudad con Bariloche, pero sin venta de pasajes para ese tramo.

Flybondi, en tanto, es la última en oferta de destinos y frecuencias, con un único vuelo por semana a Ezeiza, todos los viernes.

A mediano plazo, no está prevista la incorporación de nuevas compañías en el aeropuerto de Neuquén, de modo que el reparto del mercado recién mostrará una variación si Arsa avanza con las rutas por el interior del país que tiene en carpeta.

En cantidad de vuelos, la estación aérea neuquina funciona hoy con menos del 10 por ciento del movimiento que tenía antes de la pandemia. En diciembre del año pasado, era el quinto aeropuerto con más operaciones del país, gracias al impulso de cinco aerolíneas comerciales y siete destinos de cabotaje. Hoy, mantiene su lugar en el ranquin, aunque trabaja con muchos menos vuelos y pasajeros.

Aeropuerto (8).JPG María Isabel Sanchez

Pasaron 6 mil pasajeros en noviembre

Durante el mes de noviembre, pasaron 6 mil pasajeros por el aeropuerto de Neuquén. Así lo reflejan las estadísticas provisorias de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Es poco más del 6 por ciento de los viajeros que pasaron por la estación en noviembre de 2019.

norwegian

Despido masivo de los ex Norwegian

Jetsmart les comunicó el despido a partir de enero a 60 trabajadores provenientes de la ex Norwegian. El motivo es la merma en la actividad por la pandemia.

Los empleados desvinculados señalaron que, en febrero de este año, la empresa se comprometió por escrito a continuar con la relación laboral. Contaron que les exigieron “cobrar la mitad de nuestro sueldo y nosotros lo aceptamos, pero después vino la pandemia, empezamos a recibir el ATP y nos dejaron en claro que no teníamos más lugar, que no nos despiden ahora por la prohibición por decreto pero estamos afuera”.

Días atrás, desde la aerolínea les confirmaron que cesarán en sus tareas después del 30 de enero, cuando finalice la vigencia del decreto de Nación. “Nos quedamos en la calle y no importan las condiciones, porque les pedimos hasta que nos pongan en una lista de espera para más adelante, pero la respuesta es no, que ya no seguimos”, explicó una de las trabajadoras desvinculadas, que prefirió no identificarse.

En marzo, con la compra de Norwegian, Jetsmart anunció que iba a absorber al personal. Entonces, ofreció un plan de retiros voluntarios a una parte de los trabajadores. Los 60 empleados que cesan ahora representan casi una cuarta parte de los 260 que tiene la firma.