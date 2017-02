Las arcas, vacías como las canchas en la región

Oscar Méndez

mendezo@lmneuquen.com.ar

Javier Cantarini

cantarinij@lmneuquen.com.ar

Neuquén

“Estamos al límite. Lo que más me preocupa es si nos van a pagar o no lo prometido por AFA”, aseveró el presidente de Independiente de Neuquén, Gastón Sobisch. “La situación no se sostiene. Me cuesta dormir”, graficó el titular de Cipolletti, Santiago Caldiero. Sus palabras, por estas horas, se repiten en la mayoría de los clubes del ascenso que no saben cómo van a afrontar sus gastos fijos con sus ingresos disminuidos.

Más allá de que cuando la pelota se pone a rodar al hincha sólo le importa que su equipo gane, lo cierto es que para que eso suceda se necesita que funcione toda una maquinaria cuyo combustible principal es el dinero. Abrir las puertas del estadio para que haya fútbol representa mucho más que el solo hecho de vender entradas. Habilitar las ventanillas no altera directamente a la mayoría de los clubes, pero impide que algunos sponsors se excusen al momento de emitir los pagos en tiempo y forma. Aunque muchas veces los contratos se firman por temporada, la impresión de marcas en camisetas, cartelería estática y banners publicitarios están directamente relacionadas a la campaña. Si no hay fútbol, se dilatan los cobros y si a eso se suma la morosidad del Consejo Federal (AFA), el panorama se vuelve desolador. Al comienzo de cada temporada cada club hace un presupuesto con los gastos fijos y en consecuencia necesita saber cuáles serán sus ingresos para no debilitar las arcas. En el caso de Independiente, invierte en sueldos de jugadores y cuerpo técnico $500 mil pesos por mes. Cruzando el puente, la suma aumenta a $650 mil mensuales. Por el momento, ninguna de las instituciones tiene deudas con sus planteles por el pago de los distintos sponsors, aunque ese tema está cada vez más complicado (ver recuadro).

“Estamos sobreviviendo gracias a un colchón que nos quedó del año pasado. Y por el apoyo de gente amiga y sponsors que siguen colaborando”. Gastón Sobisch Presidente de Independiente de Neuquén

Pérdidas millonarias

Teniendo en cuenta que el inicio del fútbol es incierto y que podría comenzar en marzo e inclusive abril, se puede proyectar que Independiente deberá afrontar un pago de $1,5 millón (febrero, marzo y abril), mientras que Cipo, de $1,950 millón creando un escenario financiero crítico. “Está muy grave la situación y se pone peor. Hay que pagar sueldos, no jugamos, AFA no nos paga y no se venden entradas. Estamos haciendo malabares”, expresó Caldiero.

Y para cubrir esos gastos se necesitan de ingresos pautados que no están llegando como los de la AFA. Al Rojo se le debe $660 mil (cuotas de mayo, junio, diciembre y enero), mientras que al Albinegro un total de $1.408.000 que se pueden transformar en $1.579.000 (no hay definición sobre el monto de junio).

La suma surge de la deuda de AFA ($658 mil o $889 mil) más un saldo favorable de $735.985 por un viejo acuerdo de acreedores con la Casa Madre del fútbol argentino. Un escenario incierto para el Rojo y Cipo que esperan que se cumplan los contratos y que la pelota comience a rodar lo antes posible.

“Es el peor momento en cinco años que llevamos en el club. Hasta cuesta conciliar el sueño. Estamos haciendo malabares y no se vislumbra una solución”. Santiago Caldiero Presidente de Cipolletti

Cifras que duelen

- 500 mil pesos es la inversión mensual del Rojo para pagar los sueldos de jugadores y cuerpo técnico. Cuando viajan, la cifra sube a $700 mil.

- 650 mil pesos es la inversión que realiza Cipolletti. Por mes es la cifra que se lleva el plantel de primera y el cuerpo técnico del Albinegro.

- 660 mil pesos es la deuda total de AFA con el Rojo. La suma dada a conocer por Gastón Sobisch surge de cuatro cuotas impagas de la AFA con el Federal A.

- 1, 5 millón de pesos es la deuda total con Cipo. Surge de las 4 cuotas adeudas y de un acuerdo de acreedores impago por parte de la AFA.

A sponsors también los fastidia el parate

Cipolletti

Está claro que el parate prolongado no le conviene a nadie: ni a los clubes porque se quedan sin ingresos, ni a los jugadores porque no cobran ni a las empresas, pues sus marcas no son exhibidas. Esto hace que los auspiciantes también se fastidien con el no arranque del torneo. En el caso de Cipolletti, cuenta con el apoyo de cinco grandes empresas más una docena de pequeños y medianos comerciantes. Con ellas se firman convenios anuales, por lo que no hay peligro de que se marchen ante la falta de fútbol, pero se dificulta el cobro. “Cuesta cobrarle al sponsor privado que no ve su marca reflejada en la competición”, explicó Santiago Caldiero, presidente de Cipo a LMN. Y dijo que la crisis general les va a generar un “gran desfasaje”. .