Las bibliotecas, en peligro: reclaman pago del subsidio

Marcela Gallardon, presidenta de la Federación de Bibliotecas Populares de la provincia, aseguró a LM Neuquén que de las 86 bibliotecas que funcionan actualmente sólo 14 pudieron presentar la documentación como integración de la comisión directiva, situación impositiva ante AFIP, entre otras exigencias para cobrar el subsidio de acuerdo con la Ley 3040, “pero hasta ahora no han recibido ninguna notificación del pago, que por lo general se cobra en marzo o abril”.

La bibliotecaria señaló que el subsidio anual que reciben las bibliotecas “va de los 30 mil a los 50 mil pesos según la categoría”. “El 15 por ciento de ese aporte se destina a la compra de bibliografía y el resto es para solventar gastos de funcionamiento, pago de servicios, entre otros”, agregó.

Respecto de las pocas bibliotecas que presentaron este año la documentación para recibir el subsidio, Gallardon comentó que “a la mayoría se les dificulta presentar sus balances porque hacerlo cuesta unos 10 mil pesos y no cuentan con ese dinero, entonces se atrasan y no pueden regularizar su situación”. “Desde Provincia informaron que las que estaban regularizadas cobrarían en agosto pero todavía no recibieron nada”, subrayó.

Gallardon, quien se desempeña en la Biblioteca Popular Julio Cortázar de Parque Industrial, precisó que además del subsidio de Provincia, estas entidades sin fines de lucro reciben “de Nación una ayuda anual de 65 mil pesos” y las que funcionan en la ciudad de Neuquén “reciben del municipio 4100 pesos por mes”.

Resaltó que la situación es “problemática, crítica, y peligran los servicios que todos los días ofrecemos a la comunidad. Queremos encontrar una solución para poder continuar con nuestra tarea solidaria y cultural”.

El sábado desde las 16, las bibliotecas populares realizarán diversas actividades culturales en el Paseo de la Costa para dar a conocer a la comunidad la difícil situación en la que se encuentran.

44 bibliotecas recibieron en el 2017 el subsidio

A través del decreto 658/2017, estas entidades sin fines de lucro, en situación de regularidad institucional, recibieron 30 mil pesos a fines de mayo del año pasado.

