Desde que comenzó a promocionarse la aplicación Yupi en esta ciudad, la Municipalidad intensificó los controles de Transporte. Ya logró detectar a cuatro conductores que ofrecían un servicio ilegal de traslado de pasajeros y les secuestró los vehículos.

En un intento por parar la guerra en las calles, el área de Transporte informó que los inspectores municipales son los únicos autorizados para denunciar. Aconsejaron a taxistas y transportistas que no inicien "una caza de brujas" contra los choferes registrados en la aplicación.

En una entrevista radial, el subsecretario de Transporte de la Municipalidad señaló que el flamante intendente, Mariano Gaido, les dio órdenes claras de desincentivar cualquier tipo de actividad vinculada al transporte de pasajeros que no cumpla con las reglamentaciones vigentes. En ese sentido, aclaró que los únicos servicios habilitados son los de taxi y remís.

"Nunca preguntaron si pueden o no funcionar en la ciudad, entraron con la torpeza de confundir al mercado", declaró el funcionario, quien prefirió no nombrar a la aplicación que opera en la ciudad para "no darle entidad". "Se trata de una práctica ilegal que no está regulada por las normativas neuquinas", agregó el funcionario, quien viene de la gestión anterior.

La app se anunció por primera vez a principios de noviembre, pero comenzó a estar activa a finales de ese mes. Desde entonces, la Municipalidad intensificó los controles con operativos respaldados por la Policía, donde lograron dar con cuatro choferes que ofrecían este servicio no permitido.

Ayer, y a partir de una denuncia de otros trabajadores de transportes, secuestraron el cuarto vehículo: un Ford Ka rojo que era conducido por una mujer de unos 40 años, quien al principio negó que estuviera prestando servicio para la app pero finalmente "entendió que lo que estaba haciendo era una actividad ilegal".

"Hicimos la actuación y dejamos todo en manos del Tribunal de Faltas para que realice las acciones pertinentes", sostuvo el subsecretario, e instó a la población a transportarse a través de servicios habilitados, con choferes que están registrados y reciben capacitaciones para tal fin.

Recuadro-página-3-Yupi.jpg

El trabajo sucio se lo dejaron a los más débiles

Por Javier Polvani - Editor de LM Neuquén

En medio de la crisis, para alguien que no tiene trabajo o no llega a fin de mes con el salario, ¿qué puede ser mejor que alcanzar unos ingresos extras sin tener que hacer una inversión particular? Los creadores de Yupi se aprovechan de la necesidad de una parte de la población, que dispone tanto de una movilidad como de tiempo ocioso, para ganar plata sin embarrarse los pies.

El lanzamiento de un servicio de transporte de personas sin siquiera haber tramitado una habilitación iba a generar una reacción del poder de policía, sin lugar a dudas. Lo sabían los responsables de la aplicación, cuyo negocio es el traslado de personas. También sabían que quienes cargarían con las consecuencias de la acción represiva del poder público a cargo de la regulación del transporte de personas serían los vecinos de Neuquén que entraron a su sistema en busca de un sustento.

Yupi negociará en algún momento condiciones de trabajo con la Municipalidad, si el objetivo de fondo es establecerse con su sistema en Neuquén. El trabajo sucio se lo dejaron a los conductores, que buscan el mango diario.

Transporte dice que Yupi actuó con torpeza

“Cuando uno entra a una casa, lo primero que hace es golpear la puerta y, en este caso, esta gente no ha hecho absolutamente nada para tramitar si pueden o no pueden operar en la ciudad de Neuquén”. El subsecretario de Transporte de la Municipalidad, Mauro Espinosa, explicó de esa manera la situación de la empresa que opera la aplicación Yupi.

Dijo que oficialmente está la decisión de ni siquiera nombrar a la empresa “para no darle entidad”. El conflicto generado por el desembarco de la aplicación sin haber gestionado un permiso para trabajar en la ciudad no tiene techo y ha derivado en cacerías de choferes de taxi contra quienes se desenvuelven bajo el paraguas de Yupi.

“Han tenido la torpeza de querer introducirse en un mercado sin ninguna habilitación y, de esa forma, confundir a los pasajeros”, cuestionó Espinosa.

La Municipalidad ha intensificado su poder de control sobre el transporte de pasajeros sin habilitación porque en los últimos meses, además de Yupi, amagó con ingresar Uber.

LEÉ MÁS

Los caza Yupi: taxistas emboscaron a otra conductora

Taxistas le dan pelea a Yupi con una aplicación propia