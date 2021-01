Las casillas de la toma Casimiro Gómez se llenaron de color

muraleada1.jpg

En total, fueron diez las casillas pintadas, pero seguramente en breve volverán con sus pinturas y pinceles a la zona para desplegar su arte. “Muchos vecinos, al ver lo lindas que quedaron las que pintamos, ya nos dijeron que también querían que les pintemos sus casillas”, comentaron.

Además de Algranati y Ortiz, se sumaron a la actividad Andrea Salazar, Natalia Franquelli, Erica Yunes, Marcia Estone, Vanesa Picun, Analía Leyes, Ludmila, Gabriela Santarelli y Daniel Reyes.

Las artistas dijeron que el objetivo era que las familias pudieran pedirles lo que querían que les pintaran. “Algunos vecinos nos pidieron pintar algo especial; por ejemplo, uno quería que le pintáramos una araucaria; una mujer nos pidió una cascada; otra quería una silueta y poner el nombre de sus hijos e hijas; otros que pintáramos a sus mascotas”, describió Algranati.

Destacó la participación de las familias como así también de los más chicos. “Compartieron esta forma de hacer arte porque fue impresionante ver a la gente y a los chicos agarrando los tarros de pintura y pinceles. El arte es una cuestión social y todo el mundo puede tener acceso y estas personas, en medio de tanta vulnerabilidad, pudieron expresarse a través del arte”, explicó.

De esta manera, este grupo de artistas le expresaron su solidaridad a las más de veinte familias que desde febrero del año pasado reclaman por una vivienda digna y un espacio de tierra para vivir.

“La gente quedó muy contenta al ver transformadas sus casillas, que ahora lucen con muchos colores”, concluyó Ortiz.

“Nos hacía falta color, vida; que vengan a pintar las casillas nos encantó”

Marisa no paraba de agradecerles a las artistas plásticas el despliegue de colores en las casillas de la toma de Casimiro Gómez. Tiene 43 años y junto a su hijo de 9 fue una de las primeras que se instaló en la toma en febrero del año pasado. “Me vine acá porque no pude pagar más el alquiler de la casa donde vivía en el barrio San Lorenzo”, explicó a LM Neuquén mientras mostraba con felicidad la enredadera que le pintaron en el exterior de su casilla y las flores que ahora lucen en el interior de la misma. “No tenemos agua, por lo tanto no podemos plantar, así que acá nos faltaba color, y que vengan a pintar las casillas nos encantó”, explicó.