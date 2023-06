Las claves para saber si se sufre de depresión o si se trata de tristeza

Así, la especialista aludió a que “la depresión es un estado que se establece”, diferenciándola de la angustia, ya que “no es un día que estoy mal o una situación por la que me pongo triste”, sino que, “durante un tiempo largo estoy de mal humor, triste, irritable, tengo problemas para dormir, para alimentarme, no me concentro, me dejo de conectar con la gente, me dejan de entusiasmar las cosas que me entusiasmaban o divertían, y uno deja de disfrutar de las cosas de la vida hasta el punto de perder sentido”, enumeró.