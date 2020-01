Las conclusiones de los Benavides y Caimi después del Dakar 2020

Además, añadió: “Tuve un gran crecimiento este año. Sé que tengo un muy buen futuro y eso me deja muy contento y estoy feliz por estar sano acá. Fue un Dakar muy peligroso y terminar como terminé, sin caídas, es muy bueno”.

En tanto, el salteño se mostró conforme luego de haber terminado la prueba más difícil del deporte motor. “Me enorgullece muchísimo llegar. Traté de poner la bandera argentina lo más alto que podía. Espero que el año próximo sea mejor todavía y hasta ue un argentino no lo gane no vamos a parar”, expresó.

Por su parte, Franco Caimi redondeó que la meta era poder llegar al final del Dakar. “Estoy contento de haber llegado. Fue un Dakar con muchas dificultades, particularmente a nosotros como equipo. Pero estoy feliz de estar acá, de haber llegado a la meta. Siempre digo que hay que ganarle al Dakar. Y además de haber logrado un 8° puesto es muy importante. Gracias al equipo Yamaha”, indicó.

Caimi también recordó a Paulo Goncalves, quien falleciera en la séptima etapa. “Tengo alegría por estar acá, pero hemos pasado situaciones límite y con el accidente de Paulo (Goncalves) es difícil poder decir que se siente felicidad plena. Pero sabemos que estamos expuestos a ello. Lamentablemente es la parte mala de nuestro deporte”, declaró.

En su turno, Kevin Benavides rescató lo positivo de su carrera. “Altibajos y emociones encontradas. Si hago un balance fue un buen Dakar, no en el resultado pero sí en el rendimiento. Siempre estuve en el Top 5, Top 3 y hasta gané etapas”, manifestó.

Por último, al piloto de Honda le queda un gusto amargo por la rotura del impulsor que condicionó su competencia. “Creo que me mantuve con buen ritmo y muy enfocado. Decepcionado con la rotura del motor de la moto. Algo que uno no puede controlar. Y muy dolorido por lo que pasó con Paulo. Muy dolorido pero siempre fui para adelante por él cada día, pensando en él. Sé que está ahí guiándome y cuidándome. Termino esta carrera con el objetivo de llegar, el resultado no es el que deseaba. Pero esta carrera me enseñó mucho”, cerró..