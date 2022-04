Las escuelas visitan la Carpa de la Memoria para recordar a Fuentealba

La instalación de la Carpa es en el Espacio Intercultural Graciela Alonso (Ex Arcos Romanos) y se lleva adelante desde este miércoles hasta el viernes. Durante la mañana se podrá visitar de 9.30 a 12.30, mientras que a la tarde será de 14 a 17.

"Un montón de pibes y pibas de escuelas de Neuquén capital se acercaron y estuvieron recorriendo lo que como sindicato hemos transcurrido en estos 15 años. También se acercaron vecinos y vecinas, porque es abierta. La carpa tiene un recorrido con diferente estaciones, con banners, con material audiovisual, audios. Está dividido por etapas que van planteando los distintos momentos históricos y afuera hay diferentes actividades lúdicas", contó Cintia Galetto, secretaria adjunta de ATEN, en diálogo con LM Neuquén.

"El nivel de atención que están teniendo en este recorrido es clave", señaló la dirigente, y agregó que el objetivo es "proponer este espacio para continuar construyendo memoria y ciudadanía para que esto no vuelva a ocurrir y las nuevas generaciones no permitan un fusilamiento público y a 15 años no tener ganada la justicia completa".

En principio, la instalación de la Carpa de la Memoria está dispuesta para la capital neuquina, pero "la idea es que sea itinerante y que pueda circular por toda la provincia", anunció la gremialista.

En este lugar también se dispondrán paneles temáticos a partir de las 19 y el viernes la actividad cerrará con diferentes artistas. El miércoles se llevará adelante la charla "Sindicalismo en tiempos de neoliberalismo", en la que participará Roberto Baradel, Micaela Gomiz, Beatriz Gentile y Pablo Grisón. El jueves la charla será sobre "Educación en tiempos de postpandemia", con Pablo Imen, María Sudan, Héctor González y Eduardo Pereyra.

Por último, el viernes se realizará un acto política con la presencia de diversas instituciones, organizaciones sociales y de Derechos Humanos. Por la noche, se presentará Jonatan Lillo, Otro Puerto, Noe Pucci y Rally Barrionuevo.