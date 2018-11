Las famosas fake news se meten en la política local

“Vemos que todos los días aparecen seguidores y cuentas falsas que tienen movimientos inusuales, instalan debates, pero todavía no está claro si tiene una influencia en el público tan grande como para revertir la decisión del electorado”, dijo a LM Neuquén un agente de campaña de un partido.

El problema se traslada también a los medios tradicionales, ya que no todos los consumidores de noticias se informan o ingresan a los sitios directamente, sino que lo hacen a través de las redes. Esto ha desencadenado en la construcción de distintas plataformas de noticias que recogen información de medios tradicionales, las reconstruyen y las vuelven a publicar con otro foco noticioso.

¿Cuáles son los ejemplos de ello? La aparición de noticias donde determinados candidatos hacen alianzas con otros, que se bajan de sus aspiraciones o siguen en carrera, aparecen en portales desconocidos sin que los hayan consultado.

Se ponen en boca de candidatos palabras que no se han expresado o se replican en grupos cerrados datos tendenciosos de gobierno, números engañosos y hasta información sensible (sueldos, contratos a proveedores) con el fin de recalentar la opinión, a favor o en contra.

“Nosotros no pagamos seguidores en la cuentas, preferimos ver cómo es la interacción normal en las redes sociales. Creo que el fenómeno de las fake news vino para quedarse y las redes sociales con un fin noble pueden llegar a personas y audiencias que no se puede por los medios tradicionales”, dijo otra fuente consultada dentro de los equipos de campaña de la región. Los métodos están al alcance de los líderes de campaña, aunque todavía no se sabe si son efectivos.

Tribus que se combaten en discursos radicalizados. Mario Riorda Politólogo y consultor. Presidente de ALICE (Asociación Latinoamericana de Investigaciones en Campañas Electorales)

¿Qué impacto tienen hoy las fake news en las audiencias de cara a una elección?

El impacto electoral de las fake news no queda claro y hay que analizarlo caso por caso. Se estima que aproximadamente en Estados Unidos el 68% de los votantes han tenido dudas sobre el contenido que han consumido en las redes sociales. En Argentina, hace poco, Gustavo Córdoba (encuestador) daba cuenta de que el 62% de los argentinos tenía dudas sobre lo que leía. Existe lo que se llama el “sesgo de confirmación”. Implica tener dudas sobre lo que se comparte pero si eso favorece una postura u opinión previa a ese contenido, sea o no verdad, hay muchas chances de que sea compartido.

¿Desde las promotoras de campaña, el fenómeno es una aliado o algo a combatir?

El principal efecto no es tanto lo que la falsa noticia pueda generar para convencer o no a otro, sino para solidificar o ser mucho más fiel a las tribus o grupos que piensan determinado tipo de contenido. Asimismo, para generar o alentar prejuicios. Lo que pasa a través de Whatsapp genera un impulso natural de prejuicios donde que hay menos propensiones a que existan los filtros y sanciones públicas, algo que aumenta los niveles de radicalización y las chances de que distintas tribus tengan un contenido común al cual defender. Esa defensa significa oponerse a otras tribus y contenidos.

¿Las noticias falsas pueden influir de manera determinante en la elección de 2019?

Uno de los eventos más importantes de las fake news es la radicalización por sobre el cambio político. Se terminan de confirmar tendencias que tienen más de 70 años que implican solidificar los puntos de vista, donde la gente se predispone a consumir contenido que está cerca de su ideología y donde generar el cambio es mucho más difícil. Unos de los puntos más destacados es que antes muchas prácticas o conductas que eran condenables públicamente hoy se han tornado más visibles. Hay actores políticos, por ejemplo, que han ganado elecciones siendo políticamente incorrectos, yendo en contra del sistema, destapando prejuicios, que nunca han desaparecido y posiblemente nunca desaparezcan, pero que tenían costo político hacerlos públicos. Los cambios tienen que ver con la radicalización discursiva antes que con los cambios propiamente dichos.

