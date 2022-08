Las fotos de Mariana Brey, con las que conquistó a Jorge Rial

Este 2022, el corazón de Jorge Rial no parece tener paz. Después de anunciar su separación de Romina Pereyro a principio de año -que se confirmó unos meses atrás cuando ambos firmaron el divorcio-; y tras el escándalo con la periodista Josefina Pouso, que incluyó rumores de un apasionado romance en Madrid; ahora el ex conductor de Intrusos vuelve a la carga , pero esta vez por una colega suya del mundo del espectáculo.

La noticia tuvo importancia porque el que primero la contó fue su ex compañero de trabajo, Ángel de Brito, quién aseguró hace meses que la pareja no estaba pasando un buen momento. Esto empeoró cuando, semanas atrás, invitada en Mañanisima, no supo qué responder cuando Pampito le pidió que confirmara que no estaba separada.