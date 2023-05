Las garrafas en los barrios cuestan hasta 3 mil pesos

Con la llegada de las bajas temperaturas a la región volvió un viejo reclamo de las familias que no están conectadas a la red de gas. Se trata de la escasez de envases vacíos y el precio de las garrafas que, en los barrios, alcanzan los 3 mil pesos.

“Hay una incertidumbre en cuanto al recorrido. Estos días comenzó a bajar la temperatura y aparecieron las complicaciones para acceder a la garrafa. Después de las elecciones lo que se vive es una incertidumbre de lo que va a pasar. Las últimas dos semanas el camión no tenía el itinerario del recorrido de todos los barrios”, aseguró Aballay a LU5 .

Cuestionó al Ministerio de Desarrollo Social porque no da respuestas a la problemática.

La dirigente sostuvo que recién el jueves empezó el camión a recorrer los barrios, aunque sin planificación alguna. “Nos preocupa esta situación de nuevo. Todos los años la misma situación. No sólo la poca de planificación en cuanto al acceso de las garrafas para las familias si no que no sabemos qué va a pasar. Tengamos en cuenta que en los almacenes de los barrios las garrafas están a alrededor de 2.800 y 3 mil pesos”, destacó Aballay.

Puntualizó que “hay familias que no tienen esa plata para poder comprarlas así que es muy necesario que el camión garrafero pase por los barrios”.

SFP Garrafas reparto frio clima (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

En la planta distribuidora cuesta 1.600 pesos, pero no todas las familias cuentan con movilidad. “El camión a veces llega a veces no a vece cuatro horas después. La gente está esperando poder acceder a la carga de un envase con un itinerario que no se cumple. La cola en un barrio es más que la cantidad puesta a disposición en el camión y genera impaciencia y enojo de parte de los vecinos”, agregó.

Cuestionó la falta de envases en la provincia y que la alta demanda dispare los precios alrededor de los 20 mil pesos. “Esto tiene que ver con que hay un faltante y en la provincia de Neuquén no compraron”, dijo y remarcó: “La cuestión de fondo es que las familias puedan tener acceso a la red de gas”.

Aballay lamentó que “después de tantos años no pudieron resolver el tema de la carga del envase de garrafas en Neuquén”.