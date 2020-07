Las localidades sin Covid-19 tendrán más tiempo para circular este domingo

El gobernador Omar Gutiérrez anunció la ampliación horaria de circulación en las localidades que no tengan casos confirmados de coronavirus para este domingo.

El conglomerado de Neuquén, Plolttier y Centenario no está alcanzado por esta resolución, donde la circulación los días domingo está totalmente inhabilitada desde que se confirmó la circulación comunitaria del coronavirus.

Tampoco están alcanzadas las localidades que tienen casos positivos de coronavirus, como Aluminé. "En Aluminé hay ocho casos activos y han sido dadas de alta las primeras dos personas que se habían contagiado", informó Gutiérrez en contacto con LU5.

https://twitter.com/OmarGutierrezOk/status/1279397507316027397 Este domingo, ampliamos el horario exclusivo de circulación de personas en la vía pública hasta las 22.30 horas, de manera excepcional en aquellas localidades de la provincia que no presentan casos activos de Coronavirus. — Omar Gutierrez (@OmarGutierrezOk) July 4, 2020

Desde el Ejecutivo provincial marcaron que aquellas actividades comerciales y reuniones autorizadas tras esta disposición, y que requieran espacios físicos cerrados o semi cerrados para su desarrollo, "deberán observar estrictamente los límites de concurrencia y densidad de ocupación establecidos en los artículos 7 y 8 del DNU 576/20, así como la modalidad de reserva del espacio o de turnos prefijados".

En tanto, recordaron que solo podrán realizarse actividades deportivas, artísticas y sociales en las localidades habilitadas del interior, mientras se cumpla con las reglas de conducta y siempre que no impliquen una concurrencia superior a 10 personas.

Desde el Ejecutivo provincial recordaron la necesidad de "mantener entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes".

Consultado sobre un posible regreso de las reuniones sociales de hasta diez personas en el conglomerado no habilitado, el gobernador planteó que por el momento no está considerado. "La salidas no son para que nos encontremos entre amigos o entre vecinos. Ya vamos a tener tiempo para festejar algún cumpleaños. Cuando tenemos un caso confirmado y uno tiene que reconstruir con quién estuvo hacia atrás y cuando hubo alguna reunión, todo se nos desmadra", indicó el mandatario.