Las low cost neuquinas se instalarán en Aeroparque

El Palomar está cerrado para la aviación comercial, porque el gobierno nacional considera que no es seguro ante la pandemia de Covid . El 19 de noviembre, Jetsmart aceptó mudar su base a Ezeiza de manera provisoria, ante la imposibilidad de usar el aeropuerto con el que desembarcaron en Argentina. Días atrás, hizo lo mismo Flybondi, la segunda low cost que operaba desde la estación del municipio de Morón.

el-palomar-01.jpg La Justicia rechazó el pedido de cierre de El Palomar, en favor de las low cost Jetsmart y Flybondi

“El Palomar no tiene operación comercial hoy y obviamente que podrán incorporarse nuevas compañías en el futuro que no tengan operación en Aeroparque, pero hoy no tiene porque Jetsmart y Flybondi decidieron traspasarse a Aeroparque, que además pasa a ser un aeropuerto mucho más competitivo”, explicó.

Dijo que Aeroparque “había perdido la característica de aeropuerto regional, ahora la pasa a tener, y duplica prácticamente la capacidad de operaciones de despegue por hora, que estaba en alrededor de tres en promedio y va a estar en alrededor de 5,7”. Añadió que esa ampliación “permite a otras compañías operar en el aeropuerto y por esa razón se le cedieron los amarres tanto a Flybondi como a Jetsmart”.

micros-larga-distancia.jpg Los micros de larga distancia están habilitados, pero todavía no hay planes para volver a las rutas.

El gobernador pidió el regreso de los coles larga distancia

El gobernador Omar Gutiérrez aprovechó la visita en Neuquén del ministro de Transporte, Mario Meoni, para solicitar que regresen los servicios de colectivos de larga distancia en el interior del país. También anunció más frecuencias en los vuelos a Buenos Aires.

Gutiérrez compartió una conferencia de prensa con Meoni y le hizo un pedido público por la vuelta de los colectivos para el turismo. Señaló que "no solamente en aviones y coches particulares puede trasladarse la gente y, así como se pueden trasladar en colectivos interurbanos entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires, levantamos nuestra voz para que se abra la circulación del transporte interurbano al interior del país con la capital federal".

Remarcó que, desde el gobierno provincial, "vamos a hacer gestiones para que esto rápidamente tenga un cauce" porque se necesita del servicio que prestan los colectivos de larga distancia.

El gobernador también anticipó que Neuquén incrementará las frecuencias de los vuelos a Buenos Aires. Dijo que hoy hay siete viajes por semana y, durante enero y febrero, serán 11.