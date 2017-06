En las filmaciones se puede ver claramente cómo una mujer guarda en su cartera un mate que estaba sobre una mesa y otra mujer, acompañada de una nena, se guarda una cartera.

Según contó Mariel, la empleada que estaba al momento del hecho, fueron tres las mujeres que entraron al local pero las cámaras no alcanzaron a registrar a la tercera, que estaba embarazada.

Alderete y Buenos Aires El local está ubicado en la esquina de Alderete y Buenos Aires.

A pesar de que en el momento se dio cuenta lo que sucedía, indicó que fue muy difícil evitar la situación ya que, si bien el lugar es chico, era la única que atendía y no podía vigilar a las tres al mismo tiempo. “Me di cuenta que me intentaban distraer. Se pusieron en lugares diferentes y traté de vigilar a las tres pero no alcancé a evitar que se robaran las cosas”, contó Mariel.

“Había una que me preguntaba cosas todo el tiempo para distraerme. La mujer que estaba embarazada se agachó y cuando fui a verla le dije que no tocara las cosas. Fue ahí que una aprovechó y manoteó la cartera”, explicó.

Al parecer, minutos antes las tres mujeres habían intentado accionar del mismo modo en un local de ropa para niños ubicada sobre calle Alderete. “Cuando se fueron, una mujer entró corriendo y preguntó si habían entrado tres mujeres. Me contó que habían entrado a su local de ropa y que habían intentado distraerla. Vino para avisarme pero ya se habían ido”, contó.

